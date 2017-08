KrF etter Listhaug-krangel: Vil ha Frp-støtte

For fire år siden sikret KrF og Venstre Frp en plass i regjering for første gang i historien. KrF sier de ikke kommer til å gjøre det igjen. Samtidig vil partiet ha en gjentjeneste fra Frp: At de støtter KrF og et regjeringsalternativ også uten Frp.



– Jeg synes Frp bør se at de kom i regjering fordi vi var med på å skape et flertall. Det har vært tøft for oss å stå med dem i regjering, og vi har kommet frem til at det ikke er naturlig for oss å fortsette med det, sier fylkesleder i Troms Krf Jon Christian Anker til NRK.



– Dere hjalp Frp inn i regjeringslokalene. Bør de returnere tjenesten?



– Frp bør være med å subsidiært støtte en borgerlig regjering med oss og uten dem, sier Anker.



Også fylkesleder i Hordaland KrF mener det er mulig for FrP å gjøre det samme for KrF gjorde for fire år siden:



– De skal få gjøre som de vil i sin vurdering, likevel har FrP også et ansvar for hvordan regjeringssammensetningen blir dersom det blir et ikke-sosialistisk flertall i Stortinget neste periode. Dersom FrP sier nei til en sentrum-Høyre-regjering, gitt ikke-sosialistisk flertall, så er det de som setter inn Jonas (Gahr Støre red.anm.), sier fylkesleder Pål Kårbø i Hordaland KrF.

Fylkesleder i Hordaland KrF mener også Frp har et ansvar for hvordan regjeringssammensetningen blir dersom det blir et ikke-sosialistisk flertall. Foto: FOTO: SØLVE RYDLAND / NRK

– Angrer ikke på fire års samarbeid

Det sier de etter dagens opphetede debatt mellom Knut Arild Hareide og Sylvi Listhaug i politisk kvarter. Diskusjonen ble krass i studio, og etter sending sa Listhaug til NRK at Hareide "sleiker imamer oppetter ryggen", og ikke er tøff nok til å konfrontere mennesker med ekstreme holdninger.

KrF har lukket døra helt for å si ja til et videre samarbeid med Frp i regjering, og går til valg på en regjering bestående av Venstre, KrF og Høyre.



– Angrer dere på at dere var med å sette inn FrP i regjering?



– Nei, det gjør vi ikke, men vi ser vel at den politiske avstanden mellom Frp og KrF er for stor til at vi kan støtte en ny regjering med Frp, sier Anker.



Han får støtte fra fylkesleder Per Pedersen i Nordland KrF:



– Det er likegyldig hva Frp gjør i fremtiden. Det de driver med nå viser at de ikke er regjeringskontorene verdig, eller et parti man kan stole på, sier han etter dagens debatt.



– Vi støtter ikke Frp i regjering igjen, legger han til.

Ønsker blå regjering

Frp vil ikke svare på om det er aktuelt å være støtteparti for KrF, men partileder Siv Jensen skriver dette i en SMS til NRK:

– Vi går til valg for å kjempe for Fremskrittspartiets politikk. Nå er det valgkamp og da må vi snakke om saker som er viktige for våre velgere, så får andre partier snakke om sine saker.



Om sammensetningen av regjeringen til høsten skriver hun følgende:



– For meg er dette enkelt. Blir det blått flertall, vil FrP snakke med alle partiene for å danne en blå regjering. Men et Norge uten Frps hender på rattet vil bety en slappere innvandringspolitikk, økte skatter og avgifter for vanlige folk, og mindre til investeringer til veier. Velgerne som ønsker seg det motsatt, bør stemme FrP.