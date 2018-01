Tajik om blågrønn enighet: – En del uforpliktende formuleringer

Søndag presenterte statsminister Erna Solberg (H) sin nye regjering, der Venstre har slått seg sammen med Frp og Høyre.

På lista over politiske saker de tre partiene har blitt enige om, er flere punkter en lovnad om å vurdere noe en annen gang.

Ordet «vurdere» brukes 31 ganger i plattformen for forrige periode, spikra på Sundvolden i 2013. I Jeløya-plattformen lagt fram i går, står ordet «vurdere» hele 84 ganger.

– Noe av det mest krevende med denne plattformen, at det er en del uforpliktende formuleringer, sier nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, i Politisk kvarter mandag morgen.

Ap-nestleder Hadia Tajik. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Hun peker på den hyppige bruken av ordet «vurdere», og tror det kan by på utfordringer for regjeringssamarbeidet på sikt.

– Konsekvensen av å ikke sette tydelige mål blir lett en mindre ambisiøs regjering. Det blir skapt mer usikkerhet når de utsetter vanskelige politiske avklaringer, sier Tajik.

Det at de tre partiene ikke har sittet i regjering sammen før, betyr at de vurderer saker ganske ulikt, mener hun.

Frp-nestleder Per Sandberg, forklarer høyere antall saker som skal «vurderes», med at de tre partiene har samarbeida også i forrige periode.

– Det er fordi vi har sittet i regjering i fire år og har utrolig mange prosesser på gang. Det er de endelige beslutningene det nå skal vurderes ulike innretninger på, sier han.

KrF: – De setter strek over kristen kulturarv

I opptakten til den nye regjeringa ble også KrF invitert med inn til en ny borgerlig regjering, men takka nei før forhandlingene kom i gang.

– Har Jeløya-plattformen gjort det mer eller mindre spennende å vurdere invitasjonen fra Solberg?

– Det er mye bra, men det er også mye som utfordrer oss. Det er smigrende at det kommer en invitasjon, men om vi ser nærmere på den så er det mange ting vi ville vært mye mer konkret på enn det som ligger i plattformen, sier nestleder i KrF, Olaug Bollestad.

Hele den nye regjeringsplattformen kan du lese her

KrF er blant annet skeptiske til å åpne for mer søndagshandel og lengre åpningstid på alkoholsalg. Tredelinga av foreldrepermisjonen, som ligger i Jeløya-plattformen, faller heller ikke i god jord hos regjeringas håp på Stortinget.

– Selvråderetten i familien får ingen utstrakt hånd. Og den kristne kulturarven, som var en så stor del av debatten i valgkampen, blir nå satt strek over, sier hun.

Sandberg: – Det finnes andre løsninger på Stortinget

Venstre er derimot fornøyd, ifølge Ola Elvestuen, nestleder i partiet. Selv om enkelte partikolleger har meldt seg ut av partiet i protest.

– Plattformen gjør at vi klarer å gjøre Norge grønnere og rausere. Det har vært en omfattende prosess. Jeg tror at man skal se på resultatene, det handler om å få gjennomslag for våre saker og å vise det fram, sier han.

Frp-nestleder Sandberg sier i dag at han mener det er «naturlig» å gå til KrF først, når det skal søkes flertall i Stortinget for politikken til den nye regjeringa.

– Men nå finnes også andre måter å finne flertall i Stortinget på, sier han.