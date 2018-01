Melder seg ut av Venstre: – Jeg kan ikke leve med Sylvi Listhaug

– Jeg melder meg nå ut av Venstre. Det er en protest mot at vi går i regjering med Frp, sier gruppeleder i Målselv Venstre, Hege Gjerdrum.

Klar tale fra kommunestyrepolitikeren i Målselv kommune. Hun er ikke alene.

– Verdigrunnlaget til Frp er ikke forenlig med mitt

Gjerdrum er særlig skeptisk til hvilke konsekvenser regjeringssamarbeidet med Frp vil ha for integrerings- og innvandringspolitikken.

– Vi har en integrerings- og innvandringsminister som skryter av at vi omtrent ikke får flyktninger til Norge for tiden. Det er rett og slett pinlig.

– Så Sylvi Listhaug er grunnen til at du nå melder deg ut av partiet?

– Frp har generelt mange enkle svar på kompliserte spørsmål, men ja, Sylvi Listhaug kan jeg hvert fall ikke leve med. Jeg kan ikke ta ansvar for hva hun gjør i en regjering, sier Gjerdrum, og legger til;

– Jeg vil ikke være med på at «lille» Venstre skal holde «store» Frp i regjering. Verdigrunnlaget til Frp er ikke forenlig med mitt politiske ståsted.

Utbredt skepsis

Varaordfører i Harstad, Maria Serafia Fjellstad vurderer nå å melde seg ut av Venstre. Foto: Martin Mortensen / NRK

Også i andre steder av landet er flere Venstre-politikere skeptiske til regjeringssamarbeidet. I Harstad vurderer varaordfører, Maria Serafia Fjellstad å melde seg ut av partiet.

– Jeg har ikke meldt meg ut enda, men jeg vil ta en vurdering på det under landsmøtets bedømmelse av året som har gått, sier Fjellstad.

Ingebjør Vinjum, ordfører for Venstre i Granvin kommune i Hordaland, sa til NRK i desember at hun var skuffet over at flertallet i landsstyret sa ja til forhandlinger. I kveld gjentar hun sin skepsis overfor NRK.

– Det er greit det de tre partiene har kommet frem til, men jeg er fortsatt skeptisk til den retningen Venstre har tatt ved å gå inn i regjeringen. Jeg mener partiet kunne oppnådd det samme i opposisjon, sier Vinjum til NRK.

– Jeg ville sagt «nei»

Gunn Berit Gjerde har vært fylkesvaraordfører i Møre og Romsdal siden 2011 og har tidligere vært ordfører i sunnmørskommunen Hareid i åtte år.

Hun har kjempet hardt imot en slik koalisjon, og mener fremdeles at Venstre ikke har noe i en slik regjering å gjøre. Spesielt skeptisk er hun til innvandringspolitikken og klima- og miljøpolitikken.

– Jeg frykter det kommer ting som det er vanskelig å stå inne for, og det må man jo når man er i regjering, seier Gjerde.

– Så dersom du var Trine Skei Grande, ville du sagt nei?

– Ja, og det vet Trine Skei Grande godt at jeg ville, sier den erfarne Venstre-politikeren.

Gunn Berit Gjerde er skeptisk til innvandringspolitikken og klima- og miljøpolitikken. Foto: Terje Reite / NRK

– En grønnere, rausere og mer sosialliberal politikk

Odd Einar Dørum, medlem av Venstres landsstyre, uttrykte før jul skepsis til å inngå et samarbeid med Høyre og Frp. Søndag er han imidlertid fornøyd med det Venstre har fått til i forhandlingene.

– Trine Skei Grande har jobbet for en grønne, rausere og mer sosialliberal politikk, og det har hun fått til, sier Dørum til NRK.

– Med blant annet vern av sårbare områder langs kysten, videreføring av el-bilforelder, sikring av kjernetid for barn i barnehager og skolefritidsordningen og et arbeidslivet som blir mer inkluderende, utdyper han.