Erna Solberg: Her er den blågrønne regjeringens plattform

– Nå har jeg gleden av å vise denne. Her er den: Jeløya-plattformen, sier en stolt Erna Solberg og viser plattformen Høyre, Frp og Venstre er blitt enige om.

– Vi legger frem en ny regjeringsplattform for en regjering med Høyre, Frp og Venstre – en blågrønn regjering.

Les regjeringsplattformen her.

Erna Solberg mener de tre partiene «har spilt hverandre gode» under forhandlingene.

– Vi har hatt gode diskusjoner. Det har vært litt temperatur noen ganger, men for det meste har stemningen vært god. Vi har spilt hverandre gode, vi har sammet funnet gode løsninger, sier hun.

Solberg peker spesielt på seks utfordringer den utvidede regjeringen må løse:

Omstille norsk økonomi for å skape vekst og nye, lønnsomme arbeidsplasser Oppfylle Norges klimaforpliktelser Skape et inkluderende arbeidsliv Sikre gode velferdsordninger Redusere fattigdom Skape et integreringsløft

– Hareide er nok ikke fornøyd med at vi utvider ølsalget

Erna Solberg mener Venstre viser ansvar ved å gå inn i regjeringen og takker dem for det.

Samtidig erkjenner hun at det ikke er nok til at regjeringen har flertall bak seg i Stortinget.

– Dette er ikke en flertallsregjering, men vi bygger en bredere borgerlig plattform. KrF har valgt å ikke være en del av denne regjeringen, men likevel bygger vi på enigheten fra Nydalen og de enighetene vi har hatt i Stortinget, sier Solberg.

På spørsmål mener hun det er flere ting i plattformen som KrF-leder Knut Arild Hareide vil kunne være fornøyd med.

– Jeg tror han vil finne ting som er interessant her, for eksempel når det gjelder ting vi gjør på eldrepolitikken og innenfor sykehus, sier Solberg.

– Men det kommer også til å være ting her som Hareide er uenig i, som at vi utvider åpningstidene på Vinmonopolet og ølsalg i butikk.

Høyre-Frp-Venstre-regjeringen vil nemlig tillate salg av alkohol til klokken 21 på hverdager og lørdager.

Her viser Solberg frem den nye regjeringsplattformen Du trenger javascript for å se video.

Verner Lofoten, Vesterålen og Senja i denne perioden

Venstre-leder Trine Skei Grande er fornøyd med plattformen og er glad for at to av de seks hovedutfordringene gjelder klima og det grønne skiftet.

– Vi skal nå klimapolitikken, men vi skal også ha en næringspolitikk som får til vekst og utvikling, sier Grande.

– Samtidig skal vi ta vare på de mest sårbare områdene i norsk natur, som å verne Lofoten, Vesterålen og Senja.

Frp-leder Siv Jensen understreker at det ikke er et varig vern av områdene, men et vern i denne inneværende stortingsperioden, som går fra 2017 til 2021.

– Vi viderefører den enigheten vi hadde i forrige stortingsperiode, sier Jensen.

HER ER PLATTFORMEN: Se hele pressekonferansen hvor Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande la frem den nye regjeringsplattformen. Du trenger javascript for å se video. HER ER PLATTFORMEN: Se hele pressekonferansen hvor Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande la frem den nye regjeringsplattformen.

Grande: Dette er Venstres største seire – elbil-fordeler består og pelsdyrnæring avvikles

Grande sier det er helt klart at Venstre nå får gjennomført politikk som ikke hadde vært mulig dersom de hadde blitt stående utenfor regjeringen.

– Jeg tror aldri vi hadde fått avviklet norsk pelsdyrnæring eller fått en tredeling av foreldrepermisjonen, sier Grande.

FORNØYD: – Det er stor forskjell på å sitte i Stortinget og å sitte i regjeringen som faktisk skal gjennomføre tiltakene, sier Venstre-leder Trine Skei Grande. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Og den viktigste seieren for oss i Venstre, er at elbil-fordelene skal bestå ut perioden til denne regjeringen.

Grande berømmer Høyre og Frp i forhandlingene og takker både Erna Solberg og Siv Jensen.

– Jeg skal ikke legge skjul på at kjemien mellom oss tre kanskje har vært avgjørende for at vi har klart å få dette til, sier Venstre-lederen.

Jensen: Vil innføre forbud mot nikab og burka

Frp-leder Siv Jensen sier hun og landsstyret enstemmig sa ja til å ha med Venstre i regjering, fordi partiet har fått gjennomslag for mye av sin politikk.

– For oss er det politikk som er viktigst, ikke hvem og hvor mange som sitter i regjering, sier Jensen.

Hun velger å trekke frem gjennomslag i innvandringspolitikken.

– Vi viderefører innstramningene som er gjort i innvandringspolitikken, og innfører nye innstramminger. Vi strammer inn på familiegjenforening, hever kravene for norsk statsborgerskap, og vil innføre forbud mot nikab og burka, sier Jensen.

I regjeringsplattformen heter det: «Alle mennesker må kunne identifiseres ved behov, og det skal ikke tillates bruk av ansiktsdekkende plagg i barnehage og undervisningssituasjoner», og at regjeringen vil «gi arbeidsgiver styringsrett til å nekte ansatte å bruke ansiktsdekkende plagg i arbeidstiden».

Ga grønt lys

Delegasjonene fra Høyre, Frp og Venstre har sittet i regjeringsforhandlinger på Jeløya siden 2. januar.

Klokken 11 i formiddag samlet Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande sine styrende partiorgan for å legge frem resultatet av tolv dagers forhandlinger.

Venstre-leder Trine Skei Grande mottok hyllest da hun ankom partiets landsstyremøte like før klokken 11 i formiddag. Etter tre timer avsluttet landsstyret sitt møte, og Venstres stortingsgruppe, som har det avgjørende ordet, samlet seg for å formelt vedta om de skulle si ja eller nei til å gå i regjering.

Etter en knapp halvtime ble det klart: Venstre går inn i regjering med Høyre og Frp.

Også Siv Jensen fikk grønt lys fra sine.

– Frps landsstyre har hatt en god og grundig diskusjon, og vi har enstemmig besluttet at vi gir tilslutning til denne fremforhandlede avtalen, sa Frp-leder Siv Jensen.

Dermed er det klart for at regjeringen Solberg utvides.