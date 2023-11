SVs budsjettgrep: Milliarder til barn og uføre

I formiddag legger SV fram sitt alternative statsbudsjett for neste år. Kort tid etter starter forhandlingene med regjeringspartiene Ap og Sp om 2024-budsjettet.

Også de andre opposisjonspartiene lager alternative budsjetter, men SVs egne prioriteringer er spesielt interessant lesning.

ENIGHET: SV og leder Kirsti Bergstø skal nå forsøke å komme til enighet med Trygve Slagsvold Vedums Senterparti om et statsbudsjett for 2024. Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

Årsaken er at SV er regjeringens budsjettpartner. Dermed vil kravene deres i løpet av få uker fort kunne bli norsk politikk – forutsatt at partiet får gjennomslag i forhandlingene på Stortinget.

NRK har fått se SVs velferdspakke, som kan oppsummeres i tre satsinger i milliardklassen:

Økte ytelser for uføre, folk på arbeidsavklaringspenger og minstepensjonister.

for uføre, folk på arbeidsavklaringspenger og minstepensjonister. Økt barnetrygd for de eldste barna og utvidelse av tilbudet om gratis skolefritidsordning .

for de eldste barna og utvidelse av tilbudet om . Videresatsing på gratis tannhelsetilbud.

Dette er SVs velferdspakke Ekspander/minimer faktaboks Øke minstesatsen for uføretrygdede med 7500 kroner fra 1. juli: 507 millioner kroner.

Øke fribeløpet for uføre fra 0,4G til 1G fra 1. juli: 345 millioner.

Øke minstesatsen for mottakere av arbeidsavklaringspenger med 7500 kroner fra 1. april: 323 millioner.

Øke minstepensjonen med 4000 kroner for enslige fra 1. januar: 311 millioner.

Skjerme uføre helt mot effekten av levealdersjusteringen fra 1. juni: 605,5 millioner.

Stanse kutt i grunnstøtten for personer med nedsatt funksjonsevne og sykdom og prisjustere sats 1-4: 60 millioner.

Totalt 1000 flere varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) i 2024: 63,5 millioner.

Gratis halvdagsplass i skolefritidsordning (SFO) for 3. trinn: 610 millioner.

Tannhelse – de eldste, de med størst behov og unge voksne: 1,1 milliarder kroner.

Økt barnetrygd for barn over 6 år: 1,9 milliarder. (Kilde: SVs alternative budsjett)

200 kroner opp

Så sent som i vår fikk SV gjennomslag for å øke barnetrygden med nesten 2 milliarder kroner, for barn over seks år. Det ga om lag 200 kroner mer i måneden per barn.

Men i sitt budsjettforslag legger regjeringspartiene opp til et reelt kutt på nesten 1 milliard, som NRK tidligere har fortalt om.

Årsaken er at barnetrygden – i kroner og øre – blir stående på stedet hvil, den blir ikke justert i takt med en prisvekst på anslagsvis 3,8 prosent neste år.

ØKE: Barnetrygden må opp et nivå, mener SV-leder Kirsti Bergstø. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Å øke barnetrygden er å bekjempe fattigdom. Barnetrygd er med å sikre ungene både bukser og brød, uavhengig av foreldrenes inntekt og tilknytning til arbeidslivet, sier SV-leder Kirsti Bergstø.

Fakta om årets budsjettforhandlinger Ekspander/minimer faktaboks Budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene og SV starter på fredag. For Arbeiderpartiet møter finanskomiteens leder Eigil Knutsen og Senterpartiet stiller med sin nye finanspolitiske talsperson Ole André Myhrvold. Motpart er SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

28. november er fristen for å komme i mål med budsjettforhandlingene. Finansdebatten i Stortinget er planlagt 4. desember.

Det betyr at partiene formelt har knappe tre uker på seg til å bli enige om en avtale.

Men de siste årene har det snarere vært regelen enn unntaket at forhandlingene har gått kraftig på overtid.

Prosessen kan i verste fall ende med at en budsjettavtale ikke blir klar for i siste liten og dermed må legges fram som et såkalt løst forslag i salen.

Det innebærer i så fall at de andre opposisjonspartiene ikke får anledning til å sette seg inn i avtalen før den vedtas i stortingssalen.

Hun vil legge på om lag det samme som SV fikk på plass i revidert nasjonalbudsjett tidligere i år. 1,9 milliarder skal gi nye 200 kroner i økt månedlig barnetrygd til alle barn over seks år.

– Hvorfor er det kun de eldste barna som skal få?

– De yngste har allerede fått en god økning. Nå er det de eldste som står for tur.

– Men når dere øker barnetrygden for alle, så går pengene også til rike familier?

– Det plager meg like lite at rike familier og barn får barnetrygd, som det plager meg at de får lik tilgang til fellesskole og sykehus. Dette er en universell ordning, fordi vi ønsker at den skal nå alle barn.

SV tar også kampen for å få stanset et reelt kutt i grunnstønaden til folk med ekstra store utgifter på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Nær 6 milliarder

Samtidig prioriterer SV også uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og minstepensjonen i sitt opplegg.

– Vi vil øke ytelsene til noen som har veldig lite. Og det er på ingen måte noen motsetning til arbeidslinja. Man er ufør av en grunn, fordi man er syk. Og enslige minstepensjonister skal ikke tvinges til arbeid fordi de ikke klarer å betale strømregningen, sier Bergstø.

– Velferdspakken beløper seg til 5–6 milliarder kroner. Hvordan skal dere finansiere dette?

– Vi ønsker en omfordelende økonomisk politikk, der de som har mest, bidrar mer.

– Det handler om å ha en rettferdig skatt på formue, dyre eiendommer og arv. Men vi vil også skattlegge bankene hardere av det store overskuddet som vi nå ser at de har.

– Så alle som tjener mer enn 750 000 kroner vil få økt skatt?

– Vi kommer tilbake til helheten i vårt forslag til skatteopplegg. Men jeg lover at det er rettferdig.

Les også Ordførerras for Støre og Vedum – taper 81 kommuner

Prisvekst og renter

For regjeringspartiene er det viktigste å få prisveksten ned og renten under kontroll, forklarer Senterpartiets finanspolitiske talsperson Ole André Myhrvold.

– Det er kanskje det viktigste håndslaget vi kan gi til dem som sliter i dag, sier han til NRK.

– 1,9 milliarder i økt barnetrygd: Hva er ditt budskap til SV hvis dette blir et budsjettkrav?

– Vi skal gå inn og se på helheten i budsjettet. Vi har vært med på en økning i barnetrygden med SV før. Den er en universell ordning, og jeg registrerer at SV denne gangen prioriterer barn over seks år. Det er klart at for barnefamilier er ungdommen dyr i drift, så sånn sett er det en klar prioritering, sier Myhrvold.

FORHANDLER: SVs krav er gjenkjennelige, sier Sps Ole André Myhrvold. Foto: Mats Rønning / NRK

– Hvordan vil du beskrive rommet for dyre, nye reformer på SFO og tannhelse?

– Dette er et budsjett som er balansert for å få prisstigningen ned og rentene under kontroll, og samtidig sørge for at vi holder sysselsettingen høy. Det er det viktigste vi kan gjøre for at folk skal ha trygghet i hverdagen nå, sier Sp-toppen.