Milliardkutt i barnetrygden: – Uheldig

Grepet betyr reelt sett mindre utbetalt i barnetrygd neste år for Madeleine Wright og datteren Ellie.

– Det er litt uheldig. Jeg skulle jo gjerne ønske at det var hakket mer, slik at det var litt enklere å få det til å gå rundt, sier hun til NRK.

– Jeg er ikke av dem som sliter mest, men jeg tenker jo at de som har litt mindre inntekt enn meg, merker det desto mer.

Budsjettforslaget ble lagt fram for halvannen uke siden. Men regjeringen har ikke flertall på Stortinget og må nå i forhandlinger med SV. Da kan det bli et nytt oppgjør om barnetrygden.

– Dette vitner om manglende ambisjoner fra regjeringen Støre på å bekjempe barnefattigdommen som vokser i Norge i dag, sier SVs Kari Elisabeth Kaski.

– Oppsiktsvekkende, mener KrFs Kjell Ingolf Ropstad.

– Spises opp

SV fikk i vårens forhandlinger om revidert nasjonalbudsjett gjennomslag for å øke barnetrygden med 2 milliarder kroner i året fra 1. juli i år.

TAPER: Nils Petter Strømmen og datteren Liv. Foto: Celina Ekholt / NRK

Samtidig kutter regjeringen fra neste høst barnehageprisene fra 3000 til 2000 kroner i måneden i hele landet og til 1500 kroner i distriktene.

– Det er litt spesielt når regjeringen akkurat har lovet oss 1000 kroner mer i måneden i lavere barnehagepriser fra neste høst – og så spises sikkert ganske mye av det opp i at man ikke justerer barnetrygden for prisøkningen, sier småbarnspappa Nils Petter Strømmen.

Han og datteren Liv møter NRK på trilletur på Karl Johan i Oslo.

– Man merker jo at alt har blitt dyrere, også som småbarnsforeldre, sier Strømmen.

Etter over 20 år med stillstand i barnetrygden sørget KrF for en betydelig økning i ytelsen da partiet styrte sammen med Høyre, Venstre og Frp: I 2019 ble barnetrygden økt med 1000 kroner for alle barn.

KRITISK: KrFs Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Leif Dalen

– Vi vet at det er det viktigste tiltaket for å hjelpe de fattigste, og nå er det mange som sliter. At regjeringen reelt sett velger å kutte denne ordningen med 4–5 prosent neste år, synes jeg er alvorlig, sier Ropstad til NRK.

– Det grepet KrF fikk til da vi var i regjering, bidro til at fattigdommen gikk ned blant de yngste ungene, legger han til.

Så sent som denne uken fastslo et ekspertutvalg at økt barnetrygd er et treffsikkert grep for å få ned antallet fattige barn her til lands.

Utvalget foreslår å øke barnetrygden til 31.535 kroner i året, men også å skattlegge den.

– Dette vil gi barnefamilier med lave inntekter en solid inntektsøkning. Samtidig vil alle barnefamilier bortsett fra de 30 prosent rikeste komme likt ut som før eller bedre, skriver ekspertutvalget.

Finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski sier SV i flere omganger har vist at partiet vil prioritere barnetrygd.

Hun beskriver ytelsen som et viktig virkemiddel for å bekjempe fattigdom og for å trygge vanlige barnefamiliers økonomi i dyrtid.

– Så skal vi komme tilbake til de konkrete prioriteringene inn mot dette årets forhandlinger, men ingen skal være i tvil om at barnetrygd er høyt oppe på lista for SV.

BUDSJETTPARTNER: SVs Kari Elisabeth Kaski skal snart ut i nye forhandlinger med regjeringspartiene. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Har økt barnetrygden

Det blir finanskomiteens leder Eigil Knutsen (Ap) og Senterpartiets finanspolitiske talsperson Ole André Myhrvold som nå får ansvaret for å lose budsjettet i havn i Stortinget.

Når det gjelder kuttet i barnetrygden, viser Myhrvold til regjeringens grep med billigere barnehage og SFO.

BUDSJETTFORHANDLER: Senterpartiets Ole André Myhrvold. Foto: Mats Rønning / NRK

– Og vi økte altså barnetrygden for enslige forsørgere med 5000 kroner, og med 200 kroner for barn over 6 år, så sent som i revidert. Vi mener det er tatt ganske kraftfulle grep, som i sum gjør at barnefamiliene kommer godt ut, uten at alle disse ordningene prisjusteres, sier han til NRK.

– Men når man gir økt barnetrygd og så prisjusterer man ikke, er ikke det å gi med den hånda og ta med den andre?

– Vi gjorde en oppjustering så sent som i revidert, og så gir vi nå barnefamiliene mulighet til å ha barn i barnehagen. For de fleste er det mer kraftfullt enn prisjustering av barnetrygden på dette tidspunktet.

– Men er dette et pengespørsmål, eller et politisk spørsmål?

– Det er et budsjettspørsmål, og vi er opptatt i dette budsjettet å skape trygghet for folk ved å få prisstigingen ned, få renten under kontroll, og sørge for at vi opprettholder høy sysselsetting, sier Ole André Myhrvold.

Også andre kutt

NRK har tidligere fortalt at regjeringen i sitt budsjettforslag kutter i støtten til folk som har ekstra store utgifter på grunn av nedsatt funksjonsevne. Regjeringen sparer 60 millioner kroner på grepet.

Men heller ikke en rekke andre ytelser blir justert i takt med prisveksten, noe regjeringen sparer milliardbeløp på.

Her er en oversikt fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet, hvor både barnetrygden og kuttet i grunnstønaden er med:

Prisjustering av integreringstilskuddet : Prisjusteres ikke, men skal eventuelt justeres i tråd med kommunal deflator, som nå ligger på 4,3 prosent. Dette gir anslått besparelse på om lag 950 millioner kroner.

: Prisjusteres ikke, men skal eventuelt justeres i tråd med kommunal deflator, som nå ligger på 4,3 prosent. Dette gir anslått besparelse på om lag 950 millioner kroner. Prisjustering av barnetrygden : 901 millioner.

: 901 millioner. Prisjustering av grunnstønad : Nominelt videreføre satsene 1–4 på grunnstønad, oppjustere sats 5 og 6 i tråd med en prisøkning på 3,8 prosent: 60 millioner.

: Nominelt videreføre satsene 1–4 på grunnstønad, oppjustere sats 5 og 6 i tråd med en prisøkning på 3,8 prosent: 60 millioner. Prisjustering av kontantstøtten : 39,4 millioner.

: 39,4 millioner. Prisjustering av engangsstønaden: 27 millioner.

– Det er regjeringens ansvar å sørge for at satsinger og tilskudd blir prisjustert korrekt. Der har denne regjeringen gått på en smell tidligere, ved å ha altfor lave justeringer og forventninger på prisvekst, sier Kaski.

Integreringstilskuddet kuttes altså med nesten 1 milliard kroner reelt sett. Det betyr mindre penger til kommunene for å ta imot tusener av Ukraina-flyktninger neste år.

– Regjeringen må ta ansvar for å sørge for at kostnadene for å integrere alle de som nå kommer til Norge på flukt, enten de er fra Ukraina eller andre land, ikke legges på kommunene, sier Kaski.

Samtidig er Finansdepartementets anslåtte prisvekst på 3,8 prosent lavere enn det andre fagmiljøer anslår. Norges Bank tror på en prisvekst på 4,8 prosent neste år, mens Statistisk sentralbyrås prognose er 4,0 prosent.

Med andre ord: Hvis prisveksten blir høyere enn det Finansdepartementet legger til grunn, blir det reelle inntektstapet for barnefamiliene desto større.