Svensk statsråd i strupen på SAS-sjefen: – Som en useriøs bilselger

Den seks dager lange SAS-streiken i mai førte til 2700 kanselleringer for Scandinavian Airlines. Flere hundre tusen kunder ble rammet.

I et lengre intervju med den svenske avisa Dagens Nyheter sier SAS-sjefen Ricard Gustafson at flyselskapet kommer til å avslå alle passasjerers krav om kompensasjon, Dette på tross av retningslinjene til Allmänna Reklamationsnämndens (ARN, tilsvarer Forbrukerrådet i Norge), skriver avisa.

Gustafson mener en streik er noe selskapet ikke kan forutse, og dermed må regnes som en form for «force majeure».

– En slik streik er ikke noe selskapet kan påvirke, og dermed gjelder faktisk ikke det regelverket, sier Gustafson til Dagens Nyheter.

Force majeure Ekspandér faktaboks Force majeure (fransk for «større krefter») er en vanlig klausul i kontrakter, og beskriver særlige omstendigheter som ikke er under menneskelig kontroll.

I utgangspunktet løser den eller begge parter fra ansvar for mislighold når en ekstraordinær hendelse eller omstendigheter utenfor partenes kontroll hindrer partene i å gjennomføre forpliktelser foreskrevet i kontrakten.

Blant slike hendelser har man tradisjonelt regnet blant annet krig, opprør og naturkatastrofer. Begrepet skriver seg fra romerreten. Kilde: Lovdata/Wikipedia

– Hadde aldri forventet dette

Gustafsons uttalelser får regjeringsmedlem Ardalan Shekarabi til å tenne på alle plugger, ifølge Aftonbladet. Shekarabi sier til avisa at Gustafsons uttalelser om hvordan reglene skal tolkes, gir ham «lettere sjokk».

– Det finnes et annet flyselskap som har operert på samme måte. Det er Ryanair. Jeg hadde aldri forventet at det skulle komme et slikt signal fra SAS, sier Shekarabi.

Shekarabi har vært «civilminister» i Sverige siden 2014. Statsrådposten har dekket ulike funksjoner til ulike tider, men kan sammenlignes med en form for innenriksminister.

Shekarabi påpeker overfor Aftonbladet at ARN er den eneste måten å få refundert penger på, om man ikke ønsker å gå gjennom en domstol. Videre sammenligner han SAS med useriøse bilselgere.

– Jeg har tidligere snakket om useriøse bilselgere, som ikke følger ARNs retningslinjer. Blant annet har jo «Blocket» (Sveriges største nettsted for kjøp og salg) gjennomført tiltak for å utelukke slike bilforhandlere.

Administrerende direktør i SAS, Rickard Gustafson, mener streik er å regne som force majeure. Dermed er det ingen grunn til at streikerammede passasjerer skal få kompensasjon, mener han. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

SAS-aksjen stupte

Pilotstreiken i SAS kostet selskapet mer enn 100 millioner kroner hver av de seks dagene streiken varte, opplyser selskapet i en kvartalsrapport.

Kvartalsrapporten, som ble lagt frem i går, viste at selskapet tapte 1,2 milliarder i andre kvartal.

Dermed er underskuddet før skatt mer enn doblet fra samme periode i fjor, da selskapet gikk i minus med snaue 490 millioner svenske kroner før skatt. Kvartalsrapporten førte til at aksjekursen falt kraftig på Oslo Børs i går. Nedgangen har fortsatt i dag, ifølge Oslo Børs.

Sivilminister Shekarabi sier han kommer til å gå ut fra at SAS på et tidspunkt vil bi beskjed om at Gustafsons uttalelser ikke gjelder.

– Det er en alvorlig provokasjon mot forbrukerne, sier Shekarabi.

SAS-sjef Rickard Gustafson intervjues av SVT om selskapets tap på grunn av streiken. Du trenger javascript for å se video. SAS-sjef Rickard Gustafson intervjues av SVT om selskapets tap på grunn av streiken.

Ikke dekket i Norge

Forbrukerrådet i Norge skriver for øvrig på sine hjemmesider at man etter norsk lovgivning «ikke har krav på kompensasjon når årsaken til innstillingen er ekstraordinære omstendigheter, som ikke kunne vært unngått, selv om alle rimelige tiltak var blitt truffet».

Streik nevnes som et eksempel på en slik hendelse.

2700 kansellerte avganger under pilotstreiken kostet SAS i snitt mer enn 100 millioner kroner om dagen, viser nye tall fra selskapet. Foto: Helge Carlsen / NRK