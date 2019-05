SAS tapte 650 millioner på pilotstreiken

Det opplyser selskapet i sin rapport for andre kvartal, som omfatter månedene januar til april i år.

Dermed er underskuddet før skatt mer enn doblet fra samme periode i fjor, da selskapet gikk i minus med snaue 490 millioner svenske kroner før skatt.

Konsernsjef Richard Gustafson i SAS tror det blir utfordrende å oppnå lønnsomhet for selskapet i 2019. Årsaken er pilotstreiken som kostet selskapet dyrt, økte drivstoffkostnader og en svekket svensk krone mot euro og dollar. Foto: Johan B. Sættem

De store økonomiske tapene fra streiken kommer som en følge av at selskapet kansellerte 4000 avganger i løpet av de seks dagene streiken varte. Totalt ble 370.000 passasjerer rammet av streiken. Om lag to tredeler av dette teller med i tallene for andre kvartal.

LES OGSÅ: SAS vil ikke gi de kabinansatte samme vilkår som pilotene

Tviler på lønnsomt 2019

– Pilotstreiken mot slutten av andre kvartal ga selskapet ekstra utfordringer i tillegg til en hard konkurransesituasjon, økte drivstoffkostnader og en svekket svensk krone. I tillegg ser vi redusert innenlandsk etterspørsel etter flyreiser særlig i Sverige, sier konsernsjef Richard Gustafson i en kommentar.

Konsernsjefen sier at han ikke er fornøyd med tallene, men mener det er positivt at flyselskapet tjener mer per passasjer og at SAS opprettholder markedsandelen på det svenske innenlandsmarkedet.

I forkant hadde analytikerne regnet med at streiken ville koste selskapet mellom 350-600 millioner svenske kroner, ifølge analyser NRK har fått tilgang til.

Selskapet opplyser nå at i lys av den kostbare pilotstreiken så vil det nå bli utfordrende å oppnå lønnsomhet for 2019 sett under ett.

LES OGSÅ: SAS permitterer over 1000 medarbeidarar

Pilotkostnaden øker i årene som kommer

SAS hadde i kvartalet samlede inntekter på 10,2 milliarder svenske kroner, noe som er snaut tre prosent opp fra samme kvartal året før.

Konsernsjef Gustafson opplyser at pilotkostnadene i Skandinavia ventes å øke med 5,4 prosent i løpet av den kommende treårsperioden i kjølvannet av streiken.

I tallet er det forutsatt økt produktivitet, altså at man gjør ting mer effektivt enn i dag.