Svakere enn ventet fra Telenor

Tapad-gründer Are Traasdahl tjente 1,45 milliarder kroner da han og en medgründer solgte Tapad til Telenor for i overkant av 3 milliarder kroner for ett år siden. Selskapet lå høyt på Forbes liste over lovende selskaper. Nå har Telenor skrevet ned investeringen med en tredel.

Foto: Craig Ruttle / AP