Bedriftsforsamlingen i Telenor: – Ser alvorlig på omfattende lekkasjer

Bedriftsforsamlingen på 15 medlemmer slår fast at den er tilfreds med at styret har konkludert, og at den har tillit til at styret og administrasjonen kan konsentrere seg om videreutviklingen av Telenor.

Les også: Vurderte å trekke seg som styreleder i Telenor

«Bedriftsforsamlingen ser alvorlig på det som kan synes som omfattende lekkasjer fra selskapets behandling av krevende og sensitive saker. Dette svekker tilliten til selskapet og gjør arbeidet for styret og administrasjonen unødvendig krevende», heter det i en uttalelse onsdag kveld.

Under onsdagens møte fikk forsamlingen en grundig redegjørelse av styreleder Gunn Wærsted om styrets arbeid i høst, samt uttalelsen som styret kom med etter styremøtet sist uke. Redegjørelsen inkluderte særskilt de sakene som i de siste ukene er omtalt i mediene.