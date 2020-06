Mange nordmenn er glade i å feriere i Danmark. Vi leier sommerhus og fyller kjøleskapet med røde pølser, remulade og øl.

Vi drar på sykkelturer i det flate landskapet og reiser fra kro til kro.

Vi spiser på restauranter og nyter høye smørbrød og frikadeller. Men billig er det ikke.

Norge på pristoppen

Tirsdag publiserte SSB tall som viser at prisnivået i Norge var 50 prosent høyere enn gjennomsnittet for EU-landene i 2019. Bare Sveits og Island er dyrere enn Norge.

Danmark er det dyreste landet i EU, med et prisnivå på 41 prosent over gjennomsnittet. Finland ligger 27 prosent over, mens Sverige har et prisnivå på 21 prosent over EU- gjennomsnittet.

Prisnivå på varer og tjenester i 2019, tall fra SSB

I løpet av året har kronekursen svekket seg med mer enn 10 prosent mot den danske kronen.

I fjor fikk du i underkant av 80 danske kroner for 100 norske kroner, nå får du rundt 70 danske for 100 norske.

Fordi den norske kronen er så svak, er alt blitt dyrere for nordmenn som reiser til utlandet,

Mat, drikke og klær

Tall fra SSB viser at matvarer og alkoholfrie drikkevarer var 17 prosent billigere i Danmark enn i Norge i 2019.

Med utviklingen i kronekursen det siste året, er maten vi kjøper i landet nå, bare litt billigere for oss.

Alkohol og tobakk koster fremdeles omtrent halvparten av hva det gjør i Norge.

Tallene viser at å bo på hotell og spise på restaurant i Danmark, kostet omtrent det samme som i Norge i 2019. Kronekursen gjør at dette også er blitt dyrere for nordmenn.

Restaurant Grøften i Tivoli er et populært spisested for norske turister. Foto: Mette Kristensen / NRK

Likevel opplever de fleste av oss restaurantregningene er lavere enn i Norge. Det skyldes som regel den lave alkoholprisen.

Vil du spare penger på kleskjøp, kjøp klærne dine før du reiser. Ifølge tallene fra SSB, var prisene på klær i 2019 litt høyere i Danmark enn i Norge. I år kan du legge 10 prosent til prisen.

Finland

Det er også mulig å reise til Finland for oss denne sommeren. Finland er et billigere land enn Danmark.

Du kan reise til Finland og nyte badstu. Her fra VM i Badstu i Heinola i Finland. Foto: Kimmo Mäntylä / SCANPIX

Tallene fra SSB viser at prisnivået ligger godt under danske priser på det meste, bortsett fra alkohol og tobakk. På de varene har Finland et lignende avgiftssystem som det vi har i Norge.

Finland er et populært reisemål for mange nordmenn.

Flått og andre nordmenn

Nordmenn har god råd og reiser mye. Vi er vant til å bruke penger i utlandet, og fryder oss over lave priser.

I år skal de fleste av oss være i Norge i ferien, og reiselivsbransjen håper vi vil bruke feriebudsjettet vårt her. Det sies at mange av oss kvier seg for å reise rundt i vårt eget land.

Norstat har laget en uhøytidelig undersøkelse sammen med forsikringsselskapet Frende om hva som irriterer oss mest når vi ferierer i eget land. Her svarte menn og kvinner litt forskjellig.

Mens menn irriterte seg mest over andre nordmenn, irriterte kvinnene seg over flåtten.

Ellers var begge kjønn enige om at været var det verste, og at de egentlig ville til utlandet i ferien.