SV om ny oljerapport: – Stopp all utbygging på norsk sokkel

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) krever at regjeringen stanser alle nye utbygginger på norsk sokkel, i tillegg til å ta en ny vurdering av alle felt som har fått tillatelse siden klimadommen i Høyesterett falt i slutten av 2020.

– Jeg tenker jo at for det første at man må stoppe alle nye utbygginger, så er man nødt til å ha en gjennomgang av det som er vedtatt utbygget eller gitt tillatelse til etter høyesterettsdommen falt. Man må få en ny gjennomgang og vurdering av dem, sier Haltbrekken til NRK.

SV-politikeren mener regjeringen, ved ikke å kreve klimavurderinger for nye oljefelt, har handlet i strid med grunnloven.

Årsaken er en tolkning av klimadommen av Norsk institusjon for menneskerettigheter (NIM). NIM har nå konkludert med at norsk oljepolitikk er nettopp grunnlovsstridig, melder Aftenposten.

Mener det ikke er rom for ny produksjon

Instituttet mener konsekvensen av dommen er at regjeringen siden slutten av 2020 skulle utredet klimaavtrykket før godkjenning av utbyggingssøknader (PUD-søknader).

Uten en slik vurdering, er godkjenningen av søknadene grunnlovsstridige, ifølge NIM.

De mener også at det ikke er rom for å godkjenne ny produksjon av olje og gass innenfor det gjenværende karbonbudsjettet for å nå 1,5-gradersmålet.

NIM, som er et kontrollorgan i Stortinget, har nylig gitt Olje- og energidepartementet råd om hvordan de skal følge opp det mye omtalte klimasøksmålet.

– Dette må få store konsekvenser for norsk oljepolitikk framover. Det første som må gjøres er bare å legge hele den TFO-runden som er sendt ut på høring på is. Og stanse alle planlagte utbygginger som har fått tillatelser etter dommen fra Høyesterett kom og gå gjennom sakene på nytt. Hvis ikke risikerer man å sette i gang utbygginger som er i strid med Grunnloven.

SV: – Styrker kampen mot Wisting

– Hvis regjeringen er uenig i tolkningen, og ikke går gjennom sakene på nytt, hva vil SV foreta seg da?

– Det vil være veldig alvorlig hvis regjeringen ikke lytter til rådene fra instituttet. De sier det er i strid med Grunnloven. Regjeringen kan ikke sette seg utover Grunnloven. Da vil vi ta saken i Stortinget hvis regjeringen ikke går gjennom sakene på nytt.

Et av de mest omstridte feltene er utbyggingen av Oscar Wisting-feltet med rundt 500 millioner fat olje i Barentshavet.

Konsekvensutredningen av feltet ble ifølge NIM sendt på høring i januar ifjor, uten at klimavirkningen av forbrenningsutslipp ble nevnt.

Haltbrekken i SV har fra før vært en av flere kritikere av feltet. Equinor og Lundin Energy samarbeider om leting og drift av feltet

– Når det gjelder Oscar Wisting-feltet må det lages en egen klimavurdering av den, og av de totale utslippene som feltet medfører. Vi mener dette styrker kampen mot Oscar Wisting-feltet, sier Haltbrekken.

NRK har vært i kontakt med NIM, som ikke har anledning til å stille til intervju i kveld.