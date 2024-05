Norges stafettjenter klare for OL etter imponerende innsats i VM

De norske stafettlaget på 4x400 meter for kvinner er klart for OL i Paris etter at de løp inn til andreplass i sitt heat under VM i stafetter på Bahamas.

Josefine Tomine Eriksen. Amalie Iuel, Lakeri Ertzgaard og Henriette Jæger utgjorde det norske laget.

Eriksen sørget for at Norge ledet etter første veksling. Derfra og ut tok USA over, og de norske jentene kjempet en intens duell mot Belgia i kampen om andreplassen.

Men både Iuel, Ertzgaard og Jæger holdt det belgiske laget bak seg og kan nå se fram mot deltakelse i Paris.

De to første i heatet kvalifiserte seg direkte til finalen – og får en direktepass til sommerens OL i Paris, melder NTB.