Miljøorganisasjonene tapte klimasøksmålet på alle punkter i Høyesterett

Høyesterett mener enstemmig at tildelingen av oljelisenser i Barentshavet i 2016 verken var brudd på Grunnlovens miljøparagraf eller Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

Greenpeace og Natur og Ungdom har gått til sak mot staten, fordi de mener myndighetene brøt Grunnlovens miljøparagraf 112 da de tiltelte ti nye lisenser til å lete etter olje og gass i nordlige havområder.

De mente dessuten at EMK var brutt og at det ble gjort saksbehandlingsfeil i saken. Men tapte på alle punkter.

Dissens

Høyesterett mener miljøparagrafen i Grunnloven er en sikkerhetsventil i tilfelle staten grovt tilsidesetter sine plikter. De mener den først og fremst kan brukes hvis staten ikke har tatt stilling til et klima- og miljøspørsmål. For det skal terskelen være svært høy, ifølge dommen.

Retten viser til at staten har satt i verk en rekke klimatiltak, og laget måltall for reduksjon i utslipp, som taler for at de ikke har forsømt sin plikt etter paragraf 112.

Når det gjelder EMK mente retten det ikke er tilstrekkelig sammenheng mellom klimakonsekvenser av oljelisensene og tap av liv i Norge.

Vedtaket er heller ikke i strid med Grunnlovens paragraf 93 eller 102.

Høyesterett mener Norge ikke er ansvarlig for utslipp av norsk petroleum som forbrennes i andre land.

Ett punkt var fire dommere uenige i. Det var om det ble gjort saksbehandlingsfeil da Barentshavet sørøst ble åpnet i 2013. Mindretallet mener konsekvensene av klimagassutslipp fra eventuelle funn burde vært utredet på åpningstidspunktet.

Flertallet mener det ikke er gjort saksbehandlingsfeil, hverken om økonomi eller utslipp. De mener spørsmålet om utslipp må tas stilling til først etter at det blir gjort eventuelle drivverdige funn.

Dersom Høyesterett skulle gi miljøorganisasjonene medhold ville det langt på vei bety starten på en styrt utfasing av norsk petroleumsvirksomhet. Dette er ikke domstolene men Stortinget som må bestemme.

Høyesterett viste til at Stortinget flere ganger har stemt ned forslag om helt eller delvis styrt avvikling av norsk petroleumsvirksomhet.

Årelang saga

Det er en årelang saga i rettssalene som nå har fått sin endelige konklusjon.

I 2016 saksøkte Natur og Ungdom og Greenpeace den norske staten. De mener myndighetene brøt Grunnlovens miljøparagraf 112 samme år ved å tildele 10 nye lisenser til å lete etter olje og gass i nordlige havområder.

Hovedsatsingen var Barentshavet sørøst, området som ble åpnet for petroleumsvirksomhet i 2013. Andre tillatelser ble gitt i Barentshavet sør som har hatt oljevirksomhet siden slutten av 70-tallet.

Høyesterett har nå tatt stilling til gyldigheten av disse utvinningstillatelsene. Både om de er i strid med miljøparagrafen, og om åpningen av Barentshavet sørøst i 2013 var for dårlig utredet.

Før domsavsigelsen i Høyesterett uttalte leder i Natur og Ungdom at hun har stor tro på at dommen kan gå i deres favør.

I november, kort tid før Høyesterett kommer med sin dom i klimasøksmålet, åpnet regjeringen for enda mer ny oljeleting i Barentshavet i 25. konsesjonsrunde.

Menneskerettighetsbrudd

Med Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) som vitne, argumenterte miljøorganisasjonene for at 23. konsesjonsrunde er brudd på menneskerettighetene.

De mener en politikk som forlenger olje- og gassvirksomheten i Norge er i strid med den europeiske menneskerettighetskonvensjonens (EMK) vern av liv og vern av familieliv (artikkel 2 og artikkel 8).

Staten har på sin side hevdet at organisasjoner ikke er vernet av EMK, men at leting etter olje og gass uansett ikke kan sies å utgjøre en tilstrekkelig trussel til å være et brudd på menneskerettighetene.

Staten har hele tiden stått fast ved at konsesjonsrunder er en politisk sak som avgjøres av folkevalgte politikere, ikke i domstolene. Staten mener miljøparagrafen handler om generelle, overordnede mål og prinsipper, og ikke gir konkrete rettigheter til hver enkelt.

I Høyesterett avviste staten at miljøparagrafen kan begrense norsk olje, og at Parisavtalen stiller noen rettslige krav.

– Dette er ikke de slemme myndighetene som skal utvinne olje for å skade individer. Det er myndighetene som avveier grunnleggende samfunnshensyn. Over 90 prosent av Stortinget stiller seg bak norsk oljepolitikk, sa regjeringsadvokat Fredrik Sejersted i Høyesterett.

Beskyldte staten for saksbehandlingsfeil

Saksøkerne beskyldte også Staten for saksbehandlingsfeil i forbindelse med at Barentshavet Sørøst ble åpnet for olje- og gassvirksomhet i 2013.

Det dreier seg blant annet om en lønnsomhetsberegning fra Oljedirektoratet som Oljedepartementet valgte å ikke sende til Stortinget. Den viste at oljeleting i Barentshavet sørøst med stor sannsynlighet kunne komme til å gå med dundrende underskudd.

Staten avviste at rapporten har noen betydning for klimasøksmålet.

Etter at NRK gjorde saken kjent, har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité bestemt seg for å åpne kontrollsak for å finne ut hvem som visste hva rundt den omstridte rapporten.

Tapte i tingretten og lagmannsretten

Miljøorganisasjonene mener oljelisensene i Barentshavet vil føre til økte utslipp, og at dette er ikke er forenelig med Parisavtalen.

Miljøparagrafen sier at alle har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Og at det er statens ansvar å sikre denne retten også for etterslekten.

Men miljøorganisasjonene tapte saken både i Tingretten og i Lagmannsretten.

Tingretten ga likevel saksøkerne rett i at miljøparagrafen er å regne som en rettighetsbestemmelse. Lagmannsretten ga saksøkerne enda en seier: Norge har ansvar for utslipp fra norsk petroleum også utenfor Norge.