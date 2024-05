70.000 mennesker på flukt i Brasil etter flom

I Brasil har rundt 70.000 mennesker måtte flyktet fra hjemmene sine, og over en million husstander mangler drikkevann etter store nedbørsmengder som har ført til flom flere steder, melder sivilforsvaret lørdag.

57 personer er bekreftet omkommet, 74 er skadd og 67 er registrert som savnet.

Oversvømmelsene skal være de verste i landet på over 80 år, melder nyhetsbyrået AFP.

Millionbyen Porto Alegre er spesielt hardt rammet. Elva Guaiba, som renner gjennom byen, har et flomnivå på 5, 04 meter, godt over 4, 76 meter som ble registrert under den katastrofale flommen i 1941.

Fredag ble aller flyginger til og fra den internasjonale flyplassen i Porto Alegre stanset på ubestemt tid.

Flommen er forårsaket av kraftig nedbør. Det ødeleggende uværet er et resultat av global oppvarming og værfenomenet El Niño, forteller klimatolog Francisco Eliseu Aquino til AFP.

