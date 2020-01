SV om Hauglies avgang: – Regjeringen skal ikke slippe unna ansvaret for trygdeskandalen

I kjølvannet av Frps regjeringsexit kommer statsminister Erna Solberg til å presentere en rekke endringer i Regjeringen fredag, etter det NRK erfarer.

Kilder sier til NRK at en av endringene er at arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) går av som statsråd.

Freddy André Øvstegård, SVs representant i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Dersom dette stemmer, er det en stor innrømmelse fra Erna Solbergs side av at håndteringen av trygdeskandalen ikke har vært god nok, sier Freddy André Øvstegård.

Han er SVs representant i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, og mener det hadde vært langt ryddigere om Hauglie fikk sitte videre.

Midt i ryddeprosess

I oktober i fjor ble det kjent at rundt 80 personer er urettmessig dømt og minst 2400 har fått urettmessige krav om tilbakebetaling av Nav-støtte.

Nav stilte krav om at støtte-mottakerne måtte være i Norge. Trygdemottakere som oppholdt seg i andre europeiske land ble straffet med tilbakebetalingskrav og i mange tilfeller dom og fengsel. Men ifølge EØS-reglene hadde de all rett til å reise til andre EØS-land.

Oppryddingen etter skandalen har fulgt to spor:

Regjeringen satte raskt ned en granskingskommisjon som skal undersøke hva som gikk galt.

Samtidig har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité gjort sine undersøkelser. 9. og 10. januar holdt komiteen åpen høring der statsråd Anniken Hauglie måtte forklare seg om håndteringen av saken.

Etter høringen stilte SV mistillitsforslag mot Hauglie. Dersom Stortinget vedtar et mistillitsforslag må en statsråd gå av, fordi den ikke har Stortingets tillit.

Dersom Hauglie i stedet går av på grunn av en intern rokade i regjeringen, må SV legge mistillitsforslaget mot Hauglie til side.

– Det vil jo ikke være aktuelt lenger. Men noen må ta ansvaret for trygdeskandalen helt til vi er ferdig behandla i kontrollkomiteen.

Anniken Hauglie (til høyre) kommer etter det NRK erfarer til å gå av som arbeids - og sosialminister fredag. SV vil da rette søkelyset i Nav-saken mot Erna Solberg. Til venstre Linda Hofstad Helleland, som etter alt å dømme blir ny distrikts- og digitaliseringsminister fredag. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Vil holde Solberg ansvarlig

Om Hauglie går av fredag, mener Øvstegård det blir naturlig å vurdere et såkalt daddelvedtak mot statsministeren. Et daddelvedtak er den sterkeste formen for kritikk Stortinget kan avsi overfor en statsråd uten å fremme mistillit.

– Vi vil ikke godta at Regjeringen ved å la Hauglie gå av, nå slipper unna politisk ansvar, sier Øvstegård.

– Vi vil fortsette å holde regjeringen ansvarlig for det som har skjedd. Da er det naturlig at det er Erna Solberg som må ta det ansvaret nå.

– Hadde det vært ryddigere å la Hauglie sitte til saken var ferdigbehandlet?

– Jeg mener timinga er spesiell. Anniken Hauglie burde stått løpet ut så lenge vi behandler saken på Stortinget. Det hadde vært mer ryddig å vente til kontrollkomiteen hadde sagt siste ord.

– Hvordan kan dere gjøre dette nå da?

– Dersom dette stemmer må vi vurdere å fremme et kritikkvedtak mot statsminister Erna Solberg, siden hun står som øverste ansvarlig for den verste rettssikkerhetsskandalen i nyere norsk historie.

Mister flertallet

Så lenge Erna Solbergs fire regjeringspartier hadde flertall på Stortinget var det regnet som usannsynlig at et mistillitsforslag eller kritikkvedtak ville få flertall.

Når endringene i regjering blir gjort fredag, vil trepartiregjeringen som består av Høyre, KrF og Venstre ikke lenger ha flertall på Stortinget.

Etter det NRK erfarer kommer Torbjørn Røe Isaksen (H) til å bli ny arbeids- og sosialminister etter Hauglie.

Torbjørn Røe Isaksen (H) overtar etter det NRK forstår som arbeids- og sosialminister etter Hauglie. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Statsministerens kontor har fått anledning til å svare på kritikken fra SV, men kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse sier de ikke vil kommentere noe knyttet til eventuelle endringer i regjeringen før endringene er bekreftet.

Hauglies statssekretær Vegard Einan er også foreholdt kritikken fra Øvstegård, men svarer kun følgende i en SMS: «Ha en god kveld!»

Også saksordfører for Stortingets behandling av trygdeskandalen, Eva Kristin Hansen (Ap), sier hun ikke vil kommentere på grunnlag av spekulasjoner om endringer i regjeringen.

Svein Harberg (H), som leder Stortingets familie – og kulturkomité, sier han ikke kan kommentere kritikken fra SV, fordi han «ikke vet noe om hvem som skal komme eller gå i regjeringen».