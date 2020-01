Tina Bru (H) ligger an til å bli ny olje- og energiminister

Tina Bru sitter i dag i energi- og miljøkomiteen på Stortinget for Høyre.

Også Dagens Næringsliv erfarer at Bru blir ny olje- og energiminister.

Det opplyses til NRK at Høyre har innkalt til ekstraordinært gruppemøte i Høyres stortingsgruppe fredag. Det kan være en indikasjon på at det kan komme endringer i regjeringen fredag.

Også KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan tror nye statsråder kan presenteres etter statsråd fredag.

– Det jobbes ihvertfall for å få dette klart så fort som mulig og det er det sikkert en mulighet for at dette kan være på plass i morgen, men ingenting er sikkert før alt er på plass, sier Grøvan til NRK.

Derfor må kabalen legges på nytt

Mandag denne uken informerte Frp-leder Siv Jensen at hun tar Frp ut av regjering. Det betyr at det blir ett parti mindre i regjering, og at Frps syv statsråder forsvinner.

– Jeg tok Frp inn i regjering, nå tar jeg Frp ut igjen. Jeg gjør det fordi det er det eneste riktige å gjøre. Vi får rett og slett ikke gjennomført nok av Frps politikk til at det er verdt å bli påført flere tap, sa Jensen på pressekonferansen etter at Solberg ble informert.

Det betyr også at statsminister Solberg må komponere regjeringen på nytt, denne gangen med Høyre, KrF og V.