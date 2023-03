SV vedtok i dag å ikke lenger gå inn for norsk utmelding av forsvarsalliansen Nato.

Den sikkerhetspolitiske uttalelsen fra partiets landsmøte inneholder nemlig følgende formulering:

«Et nordisk forsvarssamarbeid vil samtidig være det beste fundamentet for norsk alliansepolitikk. Slik endring må trolig skje gradvis og kollektivt. SV vil derfor arbeide for dette, framfor en norsk utmelding av Nato.»

Uttalelsen ble vedtatt med 184 stemmer for, og 24 stemmer mot.

Avtroppende partileder Audun Lysbakken var fornøyd etter avstemningen. Men han er klar på at kursendringen ikke skal endre SVs sjel.

– Det betyr ikke at vi endrer vårt kritiske syn på Norges avhengighet av USA, men for oss er norden viktigst, og da skal ikke Norge stå alene, sier Lysbakken.

– Hva vil du si til de som stemte mot i dag?

– Jeg har respekt for motargumentene og jeg tror at de som står for dem opplever å ha blitt hørt. Det er det viktige, for da er dette vedtaket godt forankret i partiet.

Historisk endring

SV har dermed skrotet sitt 50 år gamle Nato-standpunkt. Partiet ble stiftet i opposisjon mot Nato, noe Lysbakken også viste til under sin siste tale til landsmøtet på fredag.

– På kontoret mitt har jeg forsiden på Sosialistisk Folkepartis første valgprogram i glass og ramme. «For fred og nedrustning – Norge ut av Nato» står det, sa han.

På landsmøtet har det også vært nok av opposisjon mot formulering. En rekke partimedlemmer har holdt innlegg til støtte for at SV fortsatt skal jobbe for norsk utmelding av Nato.

Et mindretall av landsstyret ville endre den siste setningen i formulering til «SV vil derfor arbeide for å bygge andre allianser og sikkerhetsordninger som bedre 150 ivaretar verdensfreden og norske sikkerhetsinteresser»