Styringsrenta blir verande uendra på 0 prosent

Styringsrenta har vore på rekordlåge 0 prosent sidan 7. mai i fjor, og det vil den halde fram med til over sommaren, viser Noregs Bank sitt nyaste rentevedtak.

– Slik vi vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenta mest truleg bli sett opp i september, seier sentralbanksjef Øystein Olsen i Noregs Bank.

Sentralbanksjefen har tidlegare varsla at renta vil auke gradvis frå andre halvår i 2021, og at den i første omgang vil bli sett opp til 0,25 prosent. Men først vil dei sjå «klare teikn til at forholda i økonomien normaliserast».

Styringsrente i Norge 2010 2012 2014 2016 2018 2020 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 PROSENT

I starten av året bidrog auka smitte og strenge smitteverntiltak til å bremse innhentinga. Utover våren har tempoet i vaksineringa auka, og myndigheitene har starta ein gradvis gjenopning av samfunnet, står det i rentevedtaket.

Den økonomiske aktiviteten er venta å auke vidare utover året, i takt med gjenopninga av samfunnet og at fleire får koronavaksinen. Dette er faktorar som tilseier at renta snart vil setjast opp.

Styringsrenta var på 1,5 prosent før koronapandemien trefte i mars. Målet er at renta skal opp igjen til det same nivået innan første halvdel av 2025, ifølge Noregs Bank sine prognosar.