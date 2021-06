Struper tilskuddsordning til bøndene

Landbruket sliter med å skaffe nok folk til innhøstingen. Vanligvis blir jobben gjort av sesongarbeiderne fra utlandet, men i år blir de hindret av innreiserestriksjoner.

I begynnelsen av mai lanserte landbruksminister Olaug Bollestad en budsjettlekkasje i NRK. Bøndene skulle få tilskudd til opplæring, slik at de kunne ansette norsk ungdom og arbeidsløse til å plukke bær, frukt og grønnsaker.

NORDMENN UT I ÅKEREN: Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) foreslo tilskudd til opplæring, etter innspill fra grøntnæringen. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Bollestad la 40 millioner kroner i potten. Men da revidert nasjonalbudsjett kom til Stortinget, kuttet regjeringspartiene og Frp beløpet med 15 millioner kroner, nesten 40 prosent.

Allerede seks dager etter at det ble mulig å søke om tilskudd fra ordningen, var partiene enige om å kutte i bevilgningen. De viste til «liten registrert interesse» fra næringen.

– Skuffende

Leder for Norges Bondelag, Bjørn Gimming synes det er vanskelig å forstå at politikerne kunne konkludere med manglende interesse så raskt.

– Det er skuffende og uheldig at man bare noen dager etter at ordningen ble lansert, velger å redusere den. Jeg mener det er på grensen til useriøst, sier han.

MORELLTRÆR: Her skal det høstes moreller i juli Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Det var grøntnæringen selv som foreslo en slik tilskuddsordning, og Gimming er glad for at den kom på plass.

– Den er et viktig bidrag for dem som kan bruke og får tak i norsk arbeidskraft, sier han.

– Men totalt sett vil den jo ikke løse utfordringene i næringen. Vi opplever daglig nå at bønder reduserer produksjonen og kaster småplanter fordi de ikke har klart å få tak i arbeidskraft, sier han.

Skal høste årslønna på tre uker

Søknader inne

31. mai ble det åpnet for å søke tilskudd på 6500 kroner per arbeidstaker. I løpet av de to ukene som er gått siden da, er det kommet inn søknader fra 6 arbeidsgivere for i alt 15 ansatte, opplyser Landbruksdirektoratet.

Det kan ikke søkes om tilskudd før arbeidstakeren har jobbet i minst to uker. Landbruksdirektoratet regner med at antallet søknader øker utover sommeren.

Tror det blir nok penger

Stortingsrepresentant Tore Storehaug (KrF) avviser at de har vært for kjappe med å konstatere liten interesse, og viser til dialog med grøntnæringen.

Han peker også på at ordningen ble gjort kjent før det faktisk var mulig å søke.

GODT NOK: Stortingsrepresentant Tore Storehaug (KrF) mener potten til opplæring blir stor nok.

– Da næringen i vinter ba om en pott, så pekte de på 20 millioner. Med de anslagene vi har nå, tror vi 25 millioner kommer til å være dekkende for å kunne gi opplæring til de nordmennene som skal ut i åkeren i sommer, sier han.

– Så må det jo også sies at det er ingen som liker kutt når vi på Stortinget har drevet budsjettforhandlinger. Men vi er nå i en situasjon der vi er på vei ut av koronapandemien og da kan ikke svaret alltid bare være mer penger. Vi må også se på den tøffe jobben som er inndekningen, sier han.

Gimming er ikke enig i Storehaugs framstilling om at næringen selv ba om 20 millioner.

– Det er upresist fra KrF, sier han, og viser til at beløpet på 20 millioner var en del av en større pakke på til sammen 235 millioner til en rekke tiltak næringen mente var nødvendig.