Støttemarkeringen i kveld: Politiet anbefaler at arrangør ikke beveger seg utenfor Rådhusplassen

Politiet har godkjent at de forskjellige skeive organisasjonene får holde en markering på rådhusplassen mandag klokken 19.30. Markeringen vil bestå av taler og musikalske innslag.

Politiet uttaler at de forstår at det er et tydelig behov og engasjement i befolkningen for å ta avstand fra terror og for å vise støtte til utsatte grupper.

– I forbindelse med markeringen i kveld, har politiet dialog med arrangør av markeringen på Rådhusplassen og har anbefalt arrangør ikke å bevege seg utover det konkrete området som er Rådhusplassen, sier leder for felles operativ tjeneste i politiet i Oslo, Martin Strand, til NRK.

Martin Strand, leder for felles operativ tjeneste i politiet, sier at de har stor forståelse for behovet for markeringen. Foto: Anders Fehn / NRK

Han sier at dette er anbefalt med tanke på en trygg og sikker gjennomføring av arrangementet, sett opp imot planlagte tiltak fra politiets side.

Fortsatt uavklart situasjon

PST har satt et forhøyet trusselnivå på bakgrunn av den ekstraordinære og alvorlige hendelsen i Oslo sentrum natt til lørdag.

– Politiet har ingen informasjon om at noe skal skje, men situasjonen er fortsatt uavklart, sier Strand.

Zaniar Matapour (43) er varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud etter det politiet betegner som et terrorangrep i Oslo natt til lørdag.

Matapour er siktet for terror, to drap samt flere drapsforsøk.

Natt til lørdag 25. juni trakk han våpen og skjøt rundt seg utenfor flere utesteder i Rosenkrantz' gate i Oslo sentrum.

Folk strømmer til med blomster og flagg utenfor London pub i Oslo. Foto: Håvve Fjell/Privat

Politiet vil ha synlig tilstedeværelse på mandagens arrangement.

– Det vil være både tiltak som er synlig for publikum, men også tiltak som ikke vil være det. Politiet følger situasjon nøye og gjør løpende vurderinger, sier Strand.

Viktig med markering

Oslo Pride sier til NRK at de vil komme tilbake med informasjon om sikkerhet på kveldens markering.

I et intervju søndag fortalte lederen i Oslo Pride at de mener det er viktig med en markering etter lørdagens tragiske hendelse.

– I dag har hele den skjeve bevegelsen samlet seg i et møte for å finne ut hvordan vi skal håndtere det som skjedde lørdag, sa Inger Kristin Haugsevje, leder i Oslo Pride til NRK.

Leder for Oslo Pride, Inger Kristin Haugsevje. Foto: Mathias Moene Rød / NRK

Hun oppfordret da alle til å ta med flagg og paroler.

– Ta med det de ville brukt i pride-toget.

Også Oslo kommune bidrar med ressurser til markeringen.

– Det vil bli trygt – det er politiet klare på. Oslo kommune stiller opp med Rådhusplassen og 500.000 kroner, sa byrådsleder Raymond Johansen til NRK søndag.