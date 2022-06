I en twitter-melding skriver politiet at det er løsnet flere skudd ved et utested i Oslo sentrum. Skuddene skal ha blitt avfyrt i 01.15-tiden natt til lørdag. Vitner forteller at folk løper i panikk fra stedet. Reportere fra både NRK og NTB bekrefter at det er skudd på utestedet London pub i Rosenkrantz gate.