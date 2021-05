Stortingets marsjordre til Høie: Skaff flere studieplasser for sykepleiere

– Hvis vi ikke tar grep nå, står vi i en alvorlig skvis om 15 år. Spesielt sykepleiere, det utdannes altfor få sammenlignet med behovet, sier Roy Steffensen (Frp) som er leder for utdannings- og forskningskomiteen.

Det betyr at Stortinget nå ber regjeringen komme med tiltak for å sikre at flere får studieplasser innenfor disse fire studieretningene i statsbudsjettet for 2022.

– Vi mangler 28.000 sykepleiere om noen år og vi utdanner kun halvparten av legene vi trenger. Det er stort behov for å utdanne flere i Norge, sier Steffensen.

Tallet Steffensen viser til er fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

TRAPPER OPP: Roy Steffensen er bekymret for sykepleiemangel Foto: Frp

NRK skrev i dag om at Norge vil mangle rundt 28.000 sykepleiere i 2035.

13.370 valgte sykepleie som førstevalg til høsten, men kun 5100 vil få en studieplass.

– Ungdommen ønsker seg inn på studiet, men få får plass. Det er på tide at regjeringen nå trapper opp, sier Steffensen.

Planen skal inneholde tiltak som sikrer studentene praksisplass i helsesektoren.

– Alvorlige konsekvenser

Den skal også inneholde tiltak som gjør det attraktivt for helsearbeidere å være i sektoren.

Etter et spesielt år med pandemi har sykepleierne vært tydelige på at det er på tide med høyere lønn. I disse dager pågår lønnsoppgjøret deres.

Tall fra 2017 (SSB) viser også blant annet at 1 av 5 sykepleiere ikke jobber i helsevesenet etter 10 år.

Steffensen mener at den store flaskehalsen for å utdanne flere sykepleiere, er tilgangen på praksisplasser.

– Vi vil gi penger for å styrke pilotprosjekter i kommunene som skal bidra til flere praksisplasser i hele landet.

Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap) mener det er overraskende at regjeringen ikke støttet forslaget.

Solberg håper at flere får et ja i postkassen ved neste års studieopptak. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Det er litt overraskende at Stortinget presser regjeringen til å ta dette på alvor. Det har alvorlige konsekvenser hvis Norge mangler helsefaglig personell.

– Vi kan ikke bli avhengige av å importere arbeidskraft, det gir ikke mening at Norge belager seg på å hente fagfolk fra andre land.

– Betyr dette at man allerede ved neste års opptak har flere studieplasser?

– Det er vår forventning. Så håper vi at regjeringen får inn en opptrappingsplan sånn at vi raskt får inn flere plasser, sier Solberg.

– Slår inn åpne dører

Hans Fredrik Grøvan (KrF) sier det ikke er en tvil om behovet for større kapasitet.

– Samtidig har regjeringen virkelig levert på studieplasser innen helsefag siden 2014 og blant annet etablert 1600 nye studieplasser.

– Hvorfor støttet ikke regjeringen forslaget?

– Vi opplever forslaget som å slå inn åpne dører. Det er å gi regjeringen en marsordre på noe vi allerede er godt i gang med.

Grøvan sier at regjeringen nå også jobber med å utvide studieplasser innen psykologi og medisin.