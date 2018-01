Stortinget stopper regjeringens plan om mer søndagshandel

– Da slipper regjeringen å kaste bort tiden sin med å jobbe med forslag som åpner for mer søndagshandel. Det er fint, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Stortingsflertallet parkerer dermed regjeringens planer om å liberalisere reglene for søndagsåpne butikker.

– Folk trenger fri

SØNDAGSFRI: – På søndager og helligdager skal flest mulig ha fri, så de kan gjøre andre ting enn å jobbe, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Mimsy Møller / Samfoto

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum synes det er rart at regjeringspartiene utfordrer friheten søndagen gir mange mennesker.

– Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre prøver gang på gang å tvinge flere til å jobbe på søndager. Folk vil jo ha fri på søndagen, sier han.

Flertallet på Stortinget krever i dag at helligdagsfredloven videreføres, slik at ikke flere enn i dag blir nødt til å jobbe søndager.

– Søndag vil vi at folk skal arbeide minst mulig, sier Slagsvold Vedum.

Lov om helligdager og helligdagsfred Ekspandér faktaboks For å verne om det gudstjenestelige liv og den alminnelige fred på helligdager og for å gi høytiden ro og verdighet, skal det være helligdagsfred. På helligdag mellom kl 06 og kl 13 er det ikke tillatt å arrangere eller holde offentlige tilstelninger eller forestillinger, sportskonkurranser og sportsstevner. På helligdager skal faste utsalgssteder som selger varer til forbrukere, holde stengt. På jul-, påske- og pinseaften skal de stenge kl. 16. Flere unntak gjelder. På helligdag fra kl 00 til kl 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm. Følgende dager er helligdag: vanlige søndager

nyttårsdag

skjærtorsdag

langfredag

første påskedag (første søndag etter første fullmåne som inntreffer på eller etter 21. mars)

annen påskedag

Kristi Himmelfartsdag (sjette torsdag etter første påskedag)

første pinsedag (sjuende søndag etter første påskedag)

annen pinsedag

første juledag

annen juledag

– Bare kose oss

Vedum sier han har respekt for dem som må jobbe søndager, som ansatte i helsevesenet og politiet og flere andre yrker. Likevel vil han ikke at enda flere butikkansatte må jobbe på røde dager.

– La søndag være anderledesdagen, så folk kan gå på fotballkamp, være med familien, gå på tur, i kirken, gjøre ingenting Bare kose seg, sier Senterpartiets leder.

Forslaget leveres fra flertallet av Sp, Ap, SV og KrF til Stortinget før debatten om regjeringens plattform.

Vil forenkle handel på søndag

Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har forhandlet frem en ny politisk plattform for den utvidede regjeringen.

Regjeringen vil i første omgang følge opp flertallsanbefalingene fra NOU 2017:17 På ein søndag? og forenkle reglene for søndagshandel.»

SØNDAGSFRI: Flertallet på Stortinget vil at folk skal arbeide minst mulig på helligdagene. I dag foreslår de nettopp det i Stortinget. Foto: Marita Nilsen / NRK

Mer søndagsåpent på høring

HØRING PÅGÅR: Senest før helgen sendte kulturminister Trine Skei Grande (V) forslag om utvidet søndagsåpent på høring. Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

Senest før helgen sendte kulturminister Trine Skei Grande (V) forslag om utvidet søndagsåpent på høring.

En utvidelse av arealbegrensningen fra 100 til 150 kvadratmeter for søndagsåpne butikker for alle bransjer, er ett av forslagene.

Du kan også sende inn høringssvar.

– Useriøst og synd

– Det er en spesiell og litt useriøs måte å drive opposisjonspolitikk på. Det sier lederen av Stortinget familie- og kulturkomite, Tone Trøen fra Høyre.

TRENGER DEBATT: – Stortingsflertallet vil hverken vil lytte til høringssvarene eller vurdere forslagene om søndagshandel. Det er synd, sier Høyres leder i familie- og kulturkomiteen, Tone Trøen (H). Foto: Terje Heiestad / Stortinget

Hun mener det ville vært bra å få en bred debatt om søndagsåpne butikker.

– Nå sier stortingsflertallet at de hverken vil lytte til høringssvarene eller vurdere forslagene om søndagshandel. Det er synd, sier Trøen.

Søndagskamp også for to år siden

For tre år siden lanserte regjeringen to modeller for søndagshandel.

Det ene hovedforslaget var at butikker som ønsker det, kan holde åpent på søndager.

Det andre var at kommunene skal avgjøre åpningstidene.

Etter en svært engasjert debatt, 7000 høringssvar og massiv kritikk ble forslagene lagt i skuffen.

