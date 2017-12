Torsdag la et utvalg nedsatt av kulturminister Linda Hofstad Helleland (H), frem at de anbefaler å åpne for søndagsåpne butikker i alle bransjer.

Utvalget ledet av Erling Lae vil også øke dagens begrensning på 100 kvadratmeter til 150 kvadratmeter for butikkene som kan holde søndagsåpent. Dette vil åpne for flere søndagsåpne butikker.

Forrige uke fremmet imidlertid fem stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet et forslag om å «legge til grunn at dagens bestemmelser i helligdagsfredloven skal ligge fast». Sp, SV og KrF har støtter forslaget, som etter alt å dømme også får støtte fra Rødt og MDG, skriver NTB.

De siste årene har det vært en opphetet debatt rundt søndagsåpne butikker i Norge, og særlig KrF har stått i bresjen for en konservativ linje.

– Liberalisering vil endre samfunnet

Kulturpolitisk talsperson i Kristelig Folkeparti, Geir Jørgen Bekkevold, sier til NRK at KrF kommer til å være enige i innstrammingene utvalget har foreslått, men er samtidig svært uenige i at Brustadbua bør utvides.

SØNDAGSÅPENT: Bildet viser en plakat på en Rema-butikk som holder søndagsåpent. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

– Dette er en liberalisering som verken er ønsket hos forbrukerne eller hos de ansatte. Og det betyr at det er ganske mange mammaer og pappaer som må jobbe på søndag likevel, sier han.

Ifølge KrF er det ikke et «rop i befolkningen» etter å utvide åpningstidene utover det som er i dag. Dersom forslaget til utvalget går igjennom, sier Bekkevold at han tror det vil endre det norske samfunnet.

– I dag er søndagen en dag hvor vi har åpne kirker, åpne hjem, åpne kulturaktiviteter – nå skal altså det konkurrere med åpne butikker. Vi er helt uenige i det, sier han.

KrF frykter også at å utvide et butikkareal fra 100 til 150 kvadrat vil sette i gang spekulasjoner.

– Hva da med butikkarealer inne i et kjøpesenter. Vil da alle kjøpesentrene holde åpne på søndager? Da går vi en retning som vi ikke ønsker oss, sier han.

Handel og kontor: – Uenig

Et mindretall bestående av tre utvalgsmedlemmer, i utvalget som har utarbeidet den nye NOU-en om søndagsåpne butikker, mener gjeldende regelverk i all hovedsak burde føres videre.

Blant dem er Trine Lise Sundnes, forbundsleder i Handel og Kontor. Hun mener utvalget har gått for langt.

HANDEL OG KONTOR: Forbundsleder i Handel og kontor, Trine Lise Sundnes, er negativ til deler av forslagene utvalget (som hun selv var en del av) kommer med. Foto: NRK

– Det flertallet foreslår vil bety en ganske stor liberalisering, fordi ganske mange butikker i Norge er små. Dette vil treffe hoveddelen av norske butikker, sier Sundnes til NRK.

Forbundslederen sier at det er bra at utvalget har arbeidet med å skaffe seg kunnskap. Hun syns også det er nødvendig å få ryddet opp i enkelte ting, som turistpraktiseringen, og å få flyttet saksbehandlingen av dette fra fylkesembete til departement.

– Dette handler også om hvem som skal jobbe. Næringa er veldig stor, med flere hundre tusen ansatte. Å slippe alle disse løs i arbeid på søndager, det får synergier som vi ikke ønsker, sier Sundnes til NRK.

Helleland: – En skyttergravskrig

Utvalget som har kommet med rapporten, har kommet frem til at en liberalisering vil få små konsekvenser for sysselsetting, for økonomisk vekst, prisnivå, folkehelse og frivillig innsats.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) legger ikke skjul på at det er mange hensyn å ta i denne saken.

– I Norge har vi sterke tradisjoner og følelser til hvordan vi skal ha dette. Jeg håper at dette kan bidra til å få en mer balansert debatt, sier hun til NRK.