Denne høsten har et utvalg nedsatt av kulturminister Linda Hoftstad Helleland (H) sett på dagens regelverk om søndagsåpne butikker.

Utvalget på fjorten personer, ledet av Erling Lae (H), har blant annet sett på erfaringer fra våre naboland Sverige og Danmark, som har en mer liberal lovgivning enn den norske.

UTVALGSLEDER: Høyrepolitiker og tidligere fylkesmann i Vestfold, Erling Lae, har ledet utvalget. Foto: Morten Holm / NTB scanpix

Torsdag la utvalget frem at de anbefaler å åpne for søndagsåpent i alle bransjer, og øke begrensningen i dag på 100 kvadratmeter til 150 kvadratmeter. Dette betyr at flere butikker vil kunne holde søndagsåpent.

I rapporten eksemplifiserer utvalget dette ved å skrive at små bokhandler, klesbutikker, interiørbutikker og flere typer småbutikker kan holde åpent.

Utvalget mener at åpningstidene for søndagsåpne butikker bør være mellom kl. 13 og 19, bortsett fra for dagligvarebutikker, som de forslår at skal ha samme frie åpningstider som i dag.

Vil oppheve særrettigheter

Utvalget mener at søndagsåpne bør inkludere butikker som selger suvenirer, og at kravet i dag om at denne typen butikker må være lokale, bør oppheves.

De vil også oppheve noen butikker sine særrettigheter, og vil oppheve unntaket som er i dag for hagesentre og blomsterbutikker, oppheve unntaket for utsalgssteder på campingplasser, og justere unntaket for typiske turiststeder, slik at forvaltningen blir lagt over på departementet.

Debatten om søndagsåpne butikker har til tider vært skarp de siste årene. Sist i 2016 da Rema å anmelde 120 dagligvarebutikker for å holde ulovlig åpent på søndager, men samtlige anmeldelser ble henlagt.

Vil legge frem nytt stortingsforslag

KULTURMINISTER: Linda Hofstad Helleland sier at det er mange hensyn å ivareta i denne saken. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Debatten ble sist preget av å være en skyttergravskrig, uten den informasjonen vi trenger. Denne utredningen gir oss et kunnskapsgrunnlag for å gå inn i denne debatten, på en helt annen måte enn vi har hatt tidligere, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

Ifølge Helleland har det vært en tydelig endring folks handlemønster de siste årene. Dagens regelverk er for utydelig og fører til at butikker begår lovbrudd, sier hun.

Den nye utredningen nå skal sendes på høring. Forrige gang søndagsåpne butikker var på høring, fikk kulturdepartementet inn 7000 høringssvar.

– Jeg ser frem til å legge frem et nytt forslag for Stortinget, som ikke bare blir en debatt om for eller mot, men om et regelverk som skal fungere i praksis, sier Helleland.

Møtte motstand

Kulturminister Linda Hofstad Helleland fikk spørsmålet om søndagsåpne butikker i fanget da hun overtok som minister etter Thorhild Widvey (H) i 2015.

I regjeringsplattformen lovte regjeringen at butikkene skal få være åpne på søndager, men møtte massiv motstand fra KrF, deler av bransjen og fagforeningene. Da også Venstre dømte regjeringens løsning nord og ned ble det klart at valgløftet levde farlig.

Kort tid etter at Helleland ble statsråd, var hun tydelig på at regjeringens opprinnelige forslag ble lagt i en skuff, og at regjeringen ville se på andre løsninger sammen med støttepartiene på Stortinget, og hun oppnevnte et utvalg som skulle se på problemstillingen.