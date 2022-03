Største prishopp på mat på over 40 år

Til sammenligning steg prisene generelt med 1,1 prosent, men snittet dras særlig opp av matvareprisen, ifølge SSB.

SSB viser til at dagligvarekjedene hadde et prisvindu 1. februar. Da øker prisene for eksempel på grunn av dyrere råvarer og emballasje hos matleverandørene.

– Den store månedsoppgangen må sees i sammenheng med de årlige forhandlingene mellom leverandørene og kjedene, sier seksjonssjef Espen Kristiansen.

– Første signalet om at det kommer mer

Men tallene er for februar. Mye av oppgangen handler om problemene fra fjoråret, ifølge Nordea.

– Det er oppgangen for råvarepriser, dyrere frakt og alt dette vi har sett gjennom fjoråret. Vi har ikke sett effekten av krigen i Ukraina ennå, sier sjeføkonom Kjetil Olsen.

Sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen. Foto: Ketil Kern / NRK

Han tror dette bare er starten på flere dårlige nyheter for lommeboken framover.

– Dette er det første signalet om at det kommer mer her framover med krigen i Ukraina og effekten det gir. Prisveksten er høy, og kommer til å bli høyere, sier Olsen.

Også globalt har matvareprisene nådd tidenes høyeste nivå, ifølge FNs råvareindeks. Råvarer som hvete, mais og soya ble 5,3 prosent dyrere fra januar til februar.

– Økte råvarepriser har vært synlig over lengre tid. Disse økte kostnadene for matvareprodusentene antar vi nå reflekteres i prisene vi møter i matbutikken, sier Kristiansen.

Tapper kjøpekraften

Særlig pasta, hermetisk frukt, ost, kaffe og iskrem steg mye i pris i februar. Ikke siden juli 1981 har prisene blitt endret så mye, ifølge SSBs tabell.

Oppgangen innebærer at en familie som bruker 10.000 kroner på mat i måneden, fikk økte utgifter på 450 kroner i løpet av én måned.

Dagligvarekjedene fikk kritikk i februar av bønder og Forbrukerrådet fordi prisene på enkeltvarer steg kraftig.

Bensin og diesel har også gitt en smell i økonomien. Prisen steg med 5,7 prosent fra januar til februar, og er 21 prosent høyere enn for ett år siden.

I mars har prisen steget enda mer, og priser over 25 kroner er sett på stasjonene.

Slår ikke toppåret 2020

Matvareprisene er 0,8 prosent høyere enn i februar i fjor, da prisnivået ifølge SSB var høyt etter 2020.

– I 2020 trakk særlig prisene på importerte jordbruksvarer matvareprisene opp, blant annet som følge av den svake kronen. Tilsvarende vekst ble ikke registrert i 2021, og kombinert med betydelige kutt og bortfall av avgifter falt matvareprisene stort sett gjennom fjoråret, sier Kristiansen, og legger til:

– Til tross for en betydelig prisoppgang nå fra januar til februar i år er prisene på matvarer fortsatt under toppnivået i 2020, sier han.