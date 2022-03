Krigen i Ukraina tar nå et enda større innhugg i vanlige folks lommebok.

I går steg prisen på bensin til over 25 kroner per liter, og i dag kunne man risikere å betale 26 kroner per liter for diesel flere steder i landet.

– Prisen er helt forferdelig, men det er ikke så mye man får gjort, sier Leif Iversen.

Han fylte tanken for 26,17 kroner per liter i Lillehammer.

– Prisen bare fortsetter å øke. Det er ikke noe vits i å protestere engang, men man prøver jo å spare, sier han.

I Stavanger har André Tangen prøvd å utsette å fylle tanken for å se om prisene gikk ned. Uten hell.

André Tangen måtte bite i det sure eple og fylle tanken i dag, etter å ha ventet på billigere dieselpriser. Foto: Arild Eskeland / NRK

– Jeg har ventet i noen dager med å fylle slik at dieselen skulle bli billigere. Men nå er tanken tom, og jeg var nødt til å fylle. Det er altfor dyrt, sier han.

I Tromsø er det også meldt om dieselpriser på over 27 kroner literen.

Og det er ingenting som tyder på at prisen vil synke med det første.

Kan gå over 30 kroner per liter

I går annonserte Biden at USA vil forby all import av russisk olje og gass. Andre land diskuterer lignende tiltak, noe som skaper stor usikkerhet rund rundt hvor tilgjengelig olje og gass vil bli i markedet.

– Oljeprisen er nå dobbelt så høy som den var for et år siden. Gassprisen er ti ganger så høy, og det er ikke utenkelig at oljeprisen kan gå opp over 200 dollar per fat, eller enda høyere, sier Kyrre Knudsen, sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank.

Analyseselskapet Rystad Energy har allerede spådd en oljepris på over 240 dollar fatet i sommer, melder NTB.

I dag tidlig lå oljeprisen på 131 dollar per fat. Den høyeste prisen siden finanskrisen i 2008.

– Slik situasjonen er nå, er det ikke usannsynlig at prisen på drivstoff går over 30 kroner per liter, sier Knudsen.

– Ikke utenkelig at oljeprisen kan gå opp over 200 dollar per fat, sier Kyrre Knudsen, sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Russland står for nesten halvparten av gassen som blir importert til Europa, og om lag 25 prosent av oljeimporten.

I går la EU fram sin plan for å bli mindre avhengig av Russisk olje og gass. Med et mål om å kutte behovet for russisk gass med 2/3 i løpet av året.

Men det vil likevel ta tid før man merker virkningen av de planene.

– Dette er store investeringer, som vil ta tid å bygge. Det skal egentlig en ny infrastruktur på plass, sier Knudsen.

Slik så drivstoffprisene ut i Lillehammer i dag. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Forventer lønnsøkning

I Kristiansund står også Mads Gjul og fyller tanken for 26,23 kroner literen.

– Hva skal man si? Det svir, men man må jo bare fylle likevel.

Med både den høye dieselprisene og høye strømregninger blir økonomien ganske stram.

– Det blir jo mindre igjen til andre ting. Jeg skal klare meg, men det blir ganske stivt, sier Gjul, og fortsetter:

– Vi klarer nok ikke så mye mer nå, da må lønningen også opp.

Mads Gjul sier det blir mindre penger igjen til andre ting etter tanken er fylt og strømregningen er betalt. Foto: Tore Lyngvær / NRK

Og høyere lønning er faktisk noe man kan regne med.

– Jeg ser for meg en mulig lønnsvekst på rundt 3 til 4 prosent, sier Knudsen.

Grunnen er den høye inflasjonen.

– Det høye prisene på strøm, drivstoff og etter hvert mat vil trekke opp inflasjonen. Nå antar man at inflasjonen blir på rundt 3 prosent, og da vil man få en lønnsvekst som overstiger inflasjonen, sier han.

En lønnsvekst på rundt 4 prosent kan bety en eller to ekstra tusenlapper i måneden.

– Når man etter hvert skal oppsummere 2022, vil lønningen for de fleste ha økt noe mer enn utgiftene, til tross for at det ser ganske mørkt ut akkurat nå, sier Knudsen.

Dyrere matvarer

I starten av februar så vi et kraftig prishopp på flere matvarer. Enkelte varer økte prisen med opp mot 40 prosent.

– Matvareprisen påvirkes mye av både energiprisen og prisen på gjødsel. Men nå vil man også miste mye av produksjonen fra Ukraina.

Ukraina er verdens femte største produsent av korn, og kalles ofte Europas kornkammer.

Men i Norge justerer man prisen på matvarer to ganger i året. I februar og juli.

Så det kan ta noen måneder før krigen i landet gir utslag på matvareprisene.