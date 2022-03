Nå er lønnsoppgjøret i gang

Prishopp på mat, strøm og bensin gjør at lønningene strekker kortere til enn før. Fellesforbundet krever mer penger til arbeidstakere enn prisene på varer stiger.

Klokken 10.00 onsdag overleverte leder Jørn Eggum kravene for lønnsoppgjøret til arbeidsgiversiden.

– I år så skulle det være årets oppgjør for arbeidstakere. Nå har vi havnet i en krig midt i Europa i 2022, som gjør at vi må bruke tid i dette oppgjøret for å forstå den tiden vi lever i, sier Eggum.

I tillegg krever Fellesforbundet bedre ordninger på blant annet velferdspermisjoner, etter- og videreutdanning og likestilling til arbeidstakere.

NRK forklarer Dette må du vite om årets lønnsoppgjør Bla videre Hovedoppgjør Lønnsoppgjøret i 2022 er et såkalt hovedoppgjør. Det betyr at både lønn og arbeidsbetingelser forhandles.

I år er det høy temperatur før forhandlingene starter. Unio, som organiserer mange av de ansatte i sykepleien og lærere, krever større lønnsvekst enn industrien. TBU-tallene Det vi kaller Teknisk beregningsutvalg (TBU) legger hvert år fram en oversikt over hvordan lønnen har utviklet seg for ulike yrkesgrupper.



Dette brukes som et utgangspunkt når det skal forhandles om lønn. Frontfagsmodellen I oppgjørene forhandler partene i konkurranseutsatt industri først som såkalte frontfag.



Frontfagsmodellen skal blant annet sikre at lønningene i Norge ikke over tid blir mye høyere enn hos Norges konkurrenter i utlandet, slik at konkurranseevnen svekkes.



Resultatet for den konkurranseutsatte industrien skal så sette rammene for resten av lønnsoppgjøret. Sentrale datoer 9. mars: Forhandlingsstart for industrien/frontfaget



30. mars: Forhandlingsfrist for industrien/frontfaget



20.–23. april: Forhandlinger stat



30. april: Forhandlingsfrist stat, KS og Oslo kommune (midnatt) Forrige kort Neste kort

– Ekstremt vanskelig periode

NHO og Norsk Industri påpeker at bedriftene må ha råd til å takle lønnsøkningen, uten at det går utover veksten og antall ansatte.

– Det vanskeligste nå er, det Jørn sier, at ting har endret seg ekstremt i løpet av fjorten dager. Vi så fram til en global økonomi som skulle ta seg raskt opp igjen etter pandemien, sier Lier-Hansen.

Han forklarer at krisen i Europa har snudd mange av premissene for vårens lønnsoppgjør på hodet.

– Vi ser nå hvordan krigen i Ukraina påvirker råvareprisene over hele verden.

I tillegg er Russland og Ukraina viktige land for industrien fordi de leverer ressurser, forklarer han.

– Nok en gang må vi klare å gjennomføre lønnsforhandlinger i en utrolig turbulent og vanskelig og komplisert tid.

FORHANDLER: Sjefsforhandlerne Jørn Eggum i Fellesforbundet og Stein Lier-Hansen i Norsk Industri på pressekonferanse onsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Årets lønnsoppgjør er et såkalt hovedoppgjør. Det betyr at både lønn og arbeidsbetingelser forhandles.

Frontfagsmodellen er grunnplanken i forhandlingene. Det vil si at lønnsveksten partene blir enige om, normalt vil ramme inn alle andre oppgjør utover våren.

Vil ha mer til offentlig ansatte

– Vi holder fast ved at offentlig sektor skal ha en større ramme enn frontfaget i industrien i år, sa Unio-sjef Ragnhild Lied.

– Det handler om å ta igjen etterslep og at utdanning skal lønne seg, forklarer Lied, som la til at økt lønnsvekst også er viktig for rekrutteringen til viktige velferdsyrker.

Unio organiserer en rekke arbeidstakere i offentlig sektor, som lærere og sykepleiere.

STØRRE LØNNSPOTT: Unio-leder Ragnhild Lied mener offentlig ansatte henger bak ansatte i næringslivet, og vil derfor ha mer av lønnspotten i år. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Fram mot vårens lønnsoppgjør har organisasjonen provosert LO og NHO med sine krav om å få en høyere lønnsvekst enn industriarbeiderne.

– Gjennomsnittslønna i industrien ligger nesten 100 000 kroner høyere enn snittlønna i kommunesektoren. Hvorfor er det slik? spurte Lied og viste til at det i kommunesektoren jobber flere med høyere utdanning.

Hun antydet at det kan ha med kjønn å gjøre, ettersom det arbeider langt flere kvinner enn menn i offentlig sektor.

– Offentlig sektor har et stort etterslep på lønn de siste to årene. Det er et svært viktig utgangspunkt for oss, understreker Lied.