Større optimisme enn på seks år

– Det går godt innenfor mange sektorer om dagen og det gjenspeiles i denne undersøkelsen, sier Manpower-sjefen i Norge, Maalfrid Brath.

Sist uke kom Norges Bank med gode nyheter om vekst og sysselsetting fra sitt regionale nettverk.

ABSOLUTT NEI: Konsernsjef Maalfrid Brath i Manpower Group Norge sitteri NHOs representantskap. Hun sier absolutt nei til å innfri kravene fra LO i lønnsoppgjøret. Foto: Hedvig Bjørgum / NRK

I dag legger bemanningsselskapet Manpower frem sin globale undersøkelse, med 753 norske bedriftslederes vurdering av situasjonen.

– Nå sier jo arbeidsgiverne at de vil ansette. Vi må helt tilbake til 2012 for å se like optimistiske arbeidsgivere som nå. Det som også er positivt er at over 80 prosent vil beholde de ansatte de har nå og bare to prosent vil nedbemanne.

Bygg- og anleggsbedrifter og transport- og logistikkbedrifter er blant bransjene der lederne vil ansette flere fremover.

Best i nord

753 norske arbeidsgivere har fått det samme spørsmålet:

Hvordan tror du antall ansatte vil utvikle seg de neste tre månedene?

Åtte av ti svarer at de vil ha like mange ansatte som nå, mens vel en av ti svarer at de vil ansette flere folk frem til sommerferien.

Bare to prosent av de spurte vil si opp folk.

– Absolutt nei til lønnskrav

LO-ansatte krever økt kjøpekraft til alle i private bedrifter, for konkurransekraften er nå bedre enn før oljepriskrisen, ifølge LO.

Men konsernsjef Maalfrid Brath mener videre oppgang i bedriftenes vekst og flere arbeidsplasser er avhengig av moderate lønnstillegg.

Det går ikke an å møte lønnskravene som ligger på bordet, sier hun.

– Svaret på det er absolutt nei. For det går ikke så mye bedre i bedriftene. Det er utrolig viktig at vi klarer å opprettholde vår konkurransekraft, i forhold til andre land og konkurrentene der, sier Brath.

Hun minner om at lønnsnivået i Norge fortsatt ligger langt over det Norges handelspartnere har.

LO: – Arbeidstakernes tur i år

LO-leder Hans Christian Gabrielsen sier til NRK at arbeidstakerne har tatt ansvar etter oljeprisfallet for å bedre konkurranseevnen. Nå er det arbeidstakernes tur, mener han. Foto: Trond Isaksen

Men LO-leder Hans Christian Gabrielsen er klar på at det i vårens lønnsoppgjør er arbeidstakernes tur, etter flere magre år. Arbeidstakerne har tatt sin del av ansvaret etter oljenedturen i 2014, mener han.

– Vi har bidratt til at den kostnadsmessige konkurranseevnen til industrien er bedret med 16 prosent. Industriens lønnsomhet er nå høyere enn før oljeprisfallet, så nå er det arbeidstakernes tur.

– Det er ikke noen fare for å kvele bedriftene?

– LO er alltid ansvarlige i våre forhandlinger, men nå ser vi at det også er rom for reallønnsøkning også for vanlige arbeidstakere, sier Gabrielsen.

Norge klatrer på rankingen

ManpowerGroup intervjuet 59.000 arbeidsgivere i 44 land for å få et grep om aktiviteten på arbeidsmarkedet i annet kvartal i år.

Norge klatrer nå på rankingen over bedriftenes vilje til å øke bemanningen og er nå på 25. plass. Vi var på 27. plass for ett år siden og på et bunnnivå ved årsskiftet 2015/2016, midt i oljenedturen. Da var Norge på 32. plass.