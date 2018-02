– Vi kan ikke ha et lønnsoppgjør som er høyere enn vi ser hos våre handelspartnere, men vi har sagt at det er rom for en liten reallønnsvekst. Løsningsrommet ligger mellom 2,0 og 2,7 prosent, sier NHO-leder Kristin Skogen Lund til NRK.

NHOs posisjon foran vårens lønnsoppgjør ble vedtatt i NHOs representantskap i formiddag.

I år er det hovedoppgjør, hvor både lønn og endringer i tariffavtalen kan bli forhandlet om.

Da LO kunngjorde sine krav til lønnsoppgjøret i går, gjorde LO-leder Hans Christian Gabrielsen det klart at LO krever at hullene i dagens AFP-ordning tettes. I tillegg vil LO ha tilleggsordning for «sliterne» og dem som ikke klarer å stå i jobb lenger enn til 62 år.

Mest inn, mest ut

NHO er enig i at AFP-ordningen må gjennomgås og forbedres, men veien dit kan det bli kamp om.

– Vi må finne en ordning som er økonomisk smart, hvor det er et godt samsvar mellom hva bedriftene betaler inn, og hva de ansatte får ut av faktisk pensjon. Vi er tydelige på at vi ikke ønsker å flikke litt på dagens ordning. Vi må legge om ordningen, det er for mange svakheter slik den er bygget opp nå, mener Lund.

– Hvordan vil dere at den skal bli?

– Aller helst ønsker vi å gjøre den om til å bli en såkalt opptjeningsbasert ordning – at det er et større samsvar mellom de årene du har stått i ordningen i løpet av hele din yrkeskarriere, og den pensjonen du faktisk får ut.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Problematikken om «sliterne» må holdes utenfor

NHO mener altså at dem som har opparbeidet seg mest, også bør få mest ut.

– Hvordan vil du da løse solidaritetsprinsippet som LO legger stor vekt på, hvor «sliterne» skal ivaretas?

– Vi mener sliteproblematikken må holdes helt adskilt fra pensjonsordningene. Når vi ikke klarer å definere hvem «sliterne» er, må man lage helt generelle ordninger. Og det å begynne å lage generelle ordninger som oppmuntrer alle til å gå av tidlig, kan vi ikke gjøre, sier Lund.

Hun mener det i stedet er mulig å lage ordninger uavhengig av AFP-systemet for å komme LO i møte om «sliterne». Blant annet har NHO diskutert å bygge videre på den sluttvederlagsordningen som allerede finnes.