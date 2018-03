Lørdag ble partene i offentlig sektor enige om en ny avtale om offentlig tjenestepensjon. Den nye avtalen omfatter blant annet betydelige endringer i offentlig AFP. Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri er sterkt kritisk til avtalen.

– De har bevilget seg en ordning som øker kostnadene i det offentlige med 13 mrd. kroner i året. Våre bedrifter vil aldri kunne akseptere en slik ordning i privat sektor, sier Stein Lier-Hansen til NRK.

Øker streikefaren

Han er bekymret for hva avtalen betyr for det kommende lønnsoppgjøret. Der skal det blant annet forhandles om endringer i AFP i privat sektor. Hansen mener ordningen som nå er vedtatt bryter med prinsippene bak frontfagsmodellen.

– Hele poenget med frontfaget er at det er konkurranseutsatt industri som setter rammer, både for lønnsoppgjøret og den type utgifter som følger av pensjonsordningene.

– Øker den offentlige avtalen faren for streik i privat sektor?

– Ja, det gjør den. Det blir mye vanskeligere for oss som skal forhandle lønnsoppgjøret i privat sektor hvor AFP er et sentralt tema. Det blir komplisert når alle ser at den ordningen som er vedtatt i det offentlige er mye bedre enn det vi kan tilby i det private.

Lier-Hansen sier spørsmålet er så viktig at bedriftene er villige til å tåle en streik.

– Vi må ikke frykte en streik så sterkt at vi forhandler oss fram til en AFP-ordning som ikke bedriftene har mulighet til å finansiere, sier han.

Ber Lier-Hansen ta det med ro

Arbeids – og sosialminister Anniken Hauglie (H) mener Stein Lier-Hansens frykt er ubegrunnet:

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) mener Norsk Industris streikefrykt er ubegrunnet. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Den offentlige AFP-ordningen er en direkte kopi av ordningen i privat sektor. Det er derfor vanskelig for meg å forstå at ordningen kan være dyrere enn den Lier-Hansen allerede har, skriver hun i en tekstmelding til NRK.

Hun mener det er viktig å skille AFP og ordningen med betinget tjenestepensjon, som er ment å tilgodese dem som ikke kvalifiserer for den nye AFP-ordningen.

– Jeg kan berolige Lier-Hansen med at det ikke er meningen at denne ordningen skal kopieres til privat sektor, skriver Hauglie.

LO ønsker ikke kommentere saken.