Slik endte saken som startet Listhaug-bråket

Listhaug fikk torsdag sterk kritikk for å ha anklaget Arbeiderpartiet for å være mer opptatt av terroristers rettigheter enn rikets sikkerhet.

Bakgrunnen var at Arbeiderpartiet, resten av opposisjonen og Venstre krevde at domstolene må avgjøre om mistenkte terrorister skal bli fratatt sitt norske pass. Høyre og Frp ville gjøre det uten behandling i domstolene.

Men til tross for alt bråket saken har skapt den siste uken, ble det en minnelig løsning i stortingssalen. Kompromisset ble å opprette en hurtigbehandling av slike saker i domstolene.

Stemte feil

Deler av loven fikk dessuten støtte fra Venstre, KrF og Arbeiderpartiet. De eneste som stemte mot denne delen av lovteksten var SV, Rødt og en Høyre-mann som trykket på feil knapp.

TRAVELT: Stortingsrepresentant Ove Trellevik (H) sier han har lært mye av bråket rundt statsborgerskapssaken.

– Det var feilstemming, det er slikt som kan skje av og til. Noen ganger kan det bli sent og man kan bli både trøtt og lei, og dette var en slik dag som opplevdes som et maratonløp, sier stortingsrepresentant Ove Trellevik (H) til NRK.

Nå som kaoset har lagt seg, er han glad for at feilstemmingen ikke ble avgjørende. I så fall ville han ha bedt stortingspresidenten om å rette opp feilen.

– Dette er jo også et lovforslag, som skal behandles to ganger i Stortinget. Jeg skal sørge for å stemme riktig neste gang, understreker Trellevik.

Snakket seg til mistillit

Da stortingsrepresentantene satte seg i salen klokken 10 torsdag, var det bare Rødts Bjørnar Moxnes som ønsket å fremme mistillit mot Listhaug.

Men da saken om statsborgerskap skulle ble handles, skulle også justisministeren unnskylde det omstridte Facebook-innlegget.

– Dette holder ikke, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre etter Listhaugs første unnskyldning.

Slik unnskyldte Sylvi Listhaug seg først. Senere sa hun også unnskyld for innholdet i innlegget.

Og Listhaug måtte gå på talerstolen igjen og igjen og igjen før hun til slutt ga en uforbeholden unnskyldning som også tok avstand fra budskapet i meldingen.

Før dagen var omme hadde flere partier bestemt seg for at den sterke kritikken ikke var nok, og at de ville stemme for Rødts forslag. Hvis Kristelig Folkeparti lander på samme konklusjon mandag, er Listhaug ferdig som justisminister.

Det kan dessuten utløse regjeringskrise.

FORESLO MISTILLIT: Bjørnar Moxnes (R) var den første som foreslo mistillit mot Sylvi Listhaug. På et drøyt døgn fikk han med seg nesten hele opposisjonen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Sterke følelser

For Høyre-representanten som stemte feil, ble det en lærerik uke på Stortinget.

– Hva tenker du om at det ble så mye bråk om en sak man til slutt kunne enes om?

– Jeg har lært veldig mye denne uken, om hvor mye et bilde på internett kan bety. Jeg har ikke reflektert så mye over det før, at Facebook kan bli et så utrolig sterkt medium og sette så mange følelser i kok. Dette har vært en spesiell uke, sier Trellevik.

Mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug skal behandles tirsdag neste uke.