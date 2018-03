Senterpartiet åpner for at Listhaug kan fortsette i en annen ministerjobb

Senterpartiet varslet fredag formiddag at de vil støtte mistillitsforslaget mot justisminister Sylvi Listhaug på tirsdag.

Likevel sier parlamentarisk leder i Senterpartiet Marit Arnstad, at de ikke har et ønske om å ydmyke statsministeren på tirsdag, og åpner for at Listhaug kan fortsette i en annen ministerjobb.

Arnstad sier at Solberg nå har flere dager på seg til å forhindre at Stortinget stemmer for et mistillitsforslag.

– Hun kan for eksempel skaffe seg en ny justisminister, som alle kan ha tillit til, sier Arnstad.

– Kan fylle en annen post

Er ditt forslag da at hun kaster Listhaug helt ut av regjeringen, eller kan hun bli sittende i en annen post?

– Vi ser ikke bort ifra at Listhaug kan fylle en annen statsrådspost. Det er justisminister Listhaug vi reagerer mot, og det er hennes opptreden som justisminister som har blitt et alvorlig problem for regjeringa, sier hun.

– Det er at hun er øverste ansvarlige for rettssikkerhet og beredskap, og for ulike former for kriminalitet, blant annet hatkriminalitet, som er problemet, fortsetter hun.

Så du vil ikke ha problemer med at Listhaug for eksempel blir barneminister?

– Jeg skal ikke ha noen sterke formeninger hvordan statsministeren organiserer sin regjering, men jeg vil påpeke at det finnes muligheter for statsministeren å handle på en slik måte at hun unngår å komme i en mistillitssituasjon på tirsdag, sier Arnstad.

Dette bildet publiserte Listhaug på sin facebook-profil forrige fredag. Foto: NRK

– Heier på tilgivelse

Det var Rødt som fremmet mistillitsforslag mot justisminister Sylvi Listhaug, etter at hun på Facebook sa at Arbeiderpartiet mener terroristers rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Arbeiderpartiet, SV, MDG og Senterpartiet har sagt at de skal stemme for forslaget til Rødt.

KrF har kalt inn til et ekstraordinært landsstyremøte på mandag for å diskutere om de skal stille seg bak mistillitsforslaget eller ikke. Dersom de gir flertall til forslaget, må Listhaug gå av som justisminister.

– Mistillitsforslag er et meget alvorlig og krevende spørsmål, sa Hareide til NRK fredag ettermiddag.

Leder for den kristne tankesmien Skaperkraft og tidligere KrF-politiker Filip Rygg, skriver på Facebook fredag kveld at Listhaug bør bli tilgitt.

– Hun har min fulle tillit

Siv Jensen skriver fredag kveld på sin facebookside at hun har tillit til Sylvi Listhaug:

«Nå er det vel på tide å roe ned. Sylvi har gitt en uforbeholden unnskyldning. Hun er en solid statsråd som jobber for et trygt og sikkert Norge. Hun har min fulle tillit og jeg håper vi snart kan konsentrere oss om å styre landet.»