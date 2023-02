Fortida trøbler det til for Tajik. Igjen

Det har ligget i kortene lenge. Hadia Tajik er åpenbart ikke ferdig i toppen av norsk politikk.

Etter å ha fått det hun selv kalte et «hardt smell i asfalten», har hun åpenbart reist seg igjen.

I lengre tid har hun vist hvorfor hun blir oppfattet som en av Aps sterkeste kort: Debattsterk, sylskarp, handlekraftig, og ambisiøs. En bonus er at hun også kan det politiske håndverket på Stortinget.

En politiker mange mener Ap har god bruk for i en regjering som er fattig på profiler og rik på dårlige meningsmålinger.

Mange hindre i veien

Bare timer før valgkomiteen i Ap samles til sitt første møte, lanserte Rogaland Ap henne som ny nestleder. Tajik selv er klar for å ta ansvar. Hva kan gå galt?

Hennes minste hinder på veien tilbake til toppen, er sannsynligvis saken som felte henne. Hun trakk seg som statsråd og nestleder etter avsløringer om pendlerboliger og skattespørsmål.

Selv om noen vil innvende at det finnes ubesvarte spørsmål som vil hefte ved henne, er saken for de fleste lagt død. Lederen i hennes fylkeslag viser til at hun har beklaget og gjort opp for seg.

Og hun er slett ikke alene i norsk politikk om å ha en pendlerboligsak på samvittigheten.

Har nestleder-toget forlatt perrongen?

Det som derimot kan bli et hinder for Hadia Tajik, er at hun kommer sent til festen.

Kunnskapsminister Tonje Brenna er mer eller mindre kronet som Aps neste kronprinsesse. Når hun reiser rundt i landet, blir hun omtalt som partiets håp og redningskvinne. Fortsatt er hun blant de av Støres statsråder som skinner mest.

Tonje Brenna har en stor fordel som er få Ap-politikere forunt. Hun har nesten ingen fiender i partiet. Hun blir oppfattet som likandes, jovial og folkelig. Erfaringen som generalsekretær i AUF, fra Utøya og som fylkesrådsleder i Viken, gir henne også tyngde.

Selv om dette i liten grad er kommunisert utad, snakker mange om dette som så godt som avgjort at Tonje Brenna blir ny nestleder.

Fortidens skygger

Man kan si mye pent om Hadia Tajik, men helt uten fiender er hun ikke.

Og det er nettopp den konfliktfylte fortiden som kan være hennes akilleshæl.

Selv om mange mener hun gjorde en viktig jobb under metoo-saken, frykter mange at Tajik tilbake er lik trøbbel.

For mange er Tajik og Giske blitt to sider av samme sak. Uansett hvem de er enige med, heier på, misliker eller bare er likegyldig til, så assosieres de to med bråk.

Og er det noe Ap er lei av, så er det bråk.

Det finnes dem som mener at et comeback for Tajik vil være å vekke til live en sovende bjørn.

En sovende bjørn

Skjønt, sovende og sovende ...

I månedsvis har partiledelsen revet seg i håret over massemobiliseringen som skjer rundt et vaffeljern i Nidaros. Partiet rakk knapt å komme til hektene igjen etter at Trond Giske forlot politikken, før han igjen var tilbake som nissen på lasset Jonas Gahr Støre aldri blir kvitt.

Snakkefør som han er, tar han luven av de fleste, om det er politiske motstandere, partifeller eller kommentatorer. Og heller ikke partiledelsen aner hvordan de skal målbinde ham.

Uansett om de prøver med refs, godsnakk eller å strupe innflytelsen gjennom vedtektsendringer, fortsetter medlemmene å strømme til lokallaget hans i Trondheim. Med kameralinser på slep.

Likere enn de liker

Selv om de begge vil hate sammenligningen, har Tajik og Giske mer til felles enn at de forbindes med bråk. Et politisk talent av de sjeldne, beinharde og ustoppelige, med en evne til å reise seg igjen som det umulig kan være mange forunt.

For Tajik og hennes støttespillere oppleves det helt sikkert blodig urettferdig at hun i så stor grad assosieres med Giske og maktkampen mellom dem.

Det finnes selvsagt andre veier inn i Ap-ledelsen enn å utfordre Tonje Brenna. Verken nestleder Bjørnar Skjæran eller partisekretær Kjersti Stenseng regner med å ha klippekort på posisjonene. Men det skal legges litt av en kabal for å erstatte dem.

Et alternativ er å gjøre Tonje Brenna til partisekretær. Noen peker på at hun har både erfaring og energi til å fornye partiet. Lite tyder på at det er Brennas ønske.

Viljen til å gjøre store endringer i Ap-ledelsen vil sannsynligvis også påvirkes av hvordan Ap gjør det på målingene.

Holdningen blant mange har vært at dette ikke er tiden for store utskiftninger, men intet er mere som skrift i sand enn nye krisemålinger.

En trøstepremie?

Kanskje er en plass i Aps mektige sentralstyre det beste Tajik kan håpe på nå. Det kan også anses som «trøstepremien» dersom hun ikke får nestlederjobben.

I Ap er som kjent tillitsverv gull verdt, og et springbrett til nye, viktige posisjoner.

Derfor vil sammensetningen av det nye sentralstyret uansett kunne bli et bikkjeslagsmål. Det oppleves å være alt for topptungt, med mange statsråder og stortingsrepresentanter.

Man trenger inn nytt blod som er nærmere grasrota, gjentas det. Men hvem skal ut?

En som mange peker på skal inn, er Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun. Hun har gjort et solid inntrykk som lokalpolitiker og leder av Aps energiutvalg.

Det er heller ikke fritt for at dem som er kritisk til Tajik, heier ekstra mye på Nessa Nordtun. Hun har eksempelvis fått mange fans i Nidaros sosialdemokratisk forum etter sitt besøk der.

Noen frykter mens andre håper at de to som samfylkinger settes opp mot hverandre. Selv om det ikke automatisk er slik at det er umulig med to rogalendinger i sentralstyret.

Nok en gammel kjenning

Som om ikke Tajiks vei til toppen er tornefull nok, vil hun også treffe på en gammel kjenning. LO-ledelsen fikk mye av skylden/æren (her er det øynene som ser) for at Tajik måtte trekke seg.

Nå er det LO-leder Peggy Hessen Følsvik som leder valgkomiteen i partiet.

Sentrale krefter i LO ønsker ikke et comeback for Tajik nå, men hun har også varme støttespillere. Siste ord er det uansett landsmøtet som har.

Selv om det akkurat nå ser ut som Tajik kommer sent til festen, kan det like godt være at festen enda ikke har begynt.

Og i Ap vet vi at den kan bli både bråkete, blodig og lang.