I løpet av sine 150 år har oljeselskapet ExxonMobil overlevd det meste.

Fiendtlige regjeringer, kriger, militærkupp, beslag, prishopp og det enorme oljeutslippet etter Exxon Valdez-ulykken i 1989.

Ikke bare har ExxonMobil overlevd. Selskapet har år etter år betalt ut store utbytter til aksjonærene.

I løpet av 2020 har det meste snudd. Nå stiller artikler i New York Times og CNN spørsmål om selskapet vil overleve.

Sjefanalytiker i Nordea, Thina Saltvedt, vil ikke spå selskapets død, men tror ikke det vil nå gamle høyder.

Hun mener at selskapet nå står overfor problemer på både kort og lang sikt:

– Det kortsiktige er oljeprisfallet som mange av de andre oljeselskapene også har opplevd. Men så har Exxon Mobil vært et av de selskapene som har vært minst villige til å ta innover seg de endringene som både investorer og andre begynner å kreve på lengre sikt.

Ute av topp 20-listen

Målt i børsverdi var Exxon Mobil verdens mest verdifulle selskap fra 2004 til 2011. Det viser en oversikt fra American Business History.

På toppen, i 2008, var selskapet verdt nesten dobbelt så mye som nummer to på listen.

For ti år siden overtok Apple topplasseringen og ved utgangen av 2020 hadde selskapet falt ut av topp 20-listen.

Ikke bare var selskapet ute av topplisten, det var passert av elbil-produsenten Tesla.

Enda mer ydmykende var kanskje at ExxonMobil i august 2020 ble fjernet fra Dow Jones-indeksen på New York-børsen etter 92 år.

Ifølge CNBC mente Dow Jones at energi generelt og ExxonMobil spesielt hadde mindre betydning for økonomien enn tidligere.

ExxonMobil har vært en av de viktigste aksjene på New York-børsen i over 100 år. Foto: Richard Drew / AP

Tre prisras på 12 år

I løpet av de første månedene av fjoråret falt oljeprisen fra over 60 dollar fatet til rundt 20 dollar fatet.

På et tidspunkt var prisen så lav at selskapene måtte betale for å bli kvitt oljen.

– Det var det tredje krasjet i oljemarkedet på 12 år. Egentlig har oljesektoren fått flere påminnelser om at man må prøve å legge om driften, sier Thina Saltvedt.

Noe av det som har gjort oljeaksjer populære er at de har betalt godt med utbytte. Det har gjort at mange har villet investere i selskapene.

Med lavere oljepris er det slutt på tiden da det var enkelt å dele ut penger til eierne.

I motsetning til sine europeiske rivaler Shell og BP, valgte ExxonMobil, til tross av det skadeskutte oljemarkedet, å gi mer penger til sine aksjonærer for 37. år på rad.

– Når de ikke nå ikke lenger har kontanter tilgjengelig fordi oljeprisen har kollapset, må man ut og låne penger for å gi penger til aksjonærene, sier Saltvedt.

Står bak like mye CO₂-utslipp som Canada

Darren Woods er både administrerende direktør og styreformann i Exxon Mobil. Foto: Brendan McDermid / Reuters

At ExxonMobil har vært en storprodusent av produkter som fører til store CO₂-utslipp har lenge vært kjent.

I motsetning til andre oljeselskaper har ikke ExxonMobil villet si noe om hvor store utslipp produktene deres fører til.

Det er snakk om såkalte «Scope 3 emissions» som omfatter utslipp fra alle som bruker olje, gass og annet fra Exxon Mobil.

Tidlig i januar la selskapet for første gang frem disse tallene, skriver Los Angeles Times.

Tallene viser at ExxonMobil i 2019 slapp ut 790 millioner tonn CO₂. Det er 14 ganger mer enn Norges utslipp og omtrent på linje med Canada.

– Eiere og investorer begynner å legge mer press på oljeselskapene og ExxonMobil er blant dem som har strittet mest imot når det gjelder å legge om energiporteføljen sin. Det har de fått mye pepper for, sier -Eiere og investorer begynner å legge mer press på oljeselskapene og ExxonMobil er blant dem som har strittet mest imot når det gjelder å legge om energiporteføljen sin. Det har de fått mye pepper for, sier Thina Saltvedt Foto: Vidar Ruud / NTB

Har ikke skiftet strategi

Verdens oljeforbruk steg jevnt og trutt frem til og med 2019. Pandemien førte til en kraftig nedgang i 2020 og det er også ventet at 2021 blir lavere enn 2019.

Det store spørsmålet innen oljeindustrien er om verden har nådd det som kalles «peak oil». Det betyr punktet der etterspørselen av olje synker.

Oljeselskapet BP konkluderte i fjor med at verden allerede har nådd «peak oil», skriver klima- og energinettstedet Carbon Brief.

Flere av verdens store oljeselskaper har de siste årene endret strategi og satset mer på fornybar energi.

Særlig har europeiske selskaper som Total, Shell, BP, Eni og Equinor satset grønt.

ExxonMobil har på side sagt at det vil fortsette å fokusere på det de kaller sin «kjernekompetanse» innen petroleum.

De har ikke endret troen på at olje og gassmarkedet igjen vil ta seg opp og skaffe et godt utbytte til eierne.

Da ExxonMobil tidligere i januar la frem sin årlige Energi- og karbonoversikt, kom det frem at selskapet fortsatt vil satse stort på olje og gass.

Ikke bare vil ExxonMobil forsøke å finne mer olje for å erstatte det som blir pumpet opp, de vil øke produksjonen, skriver tidsskriftet The New Republic.

Tror selskapet får problemer

Thina Saltvedt tror denne strategien vil gjøre skape problemer for ExxonMobil på sikt.

Hun sier at det er veldig få selskaper som i dag kan si at de leverer 100 prosent på klimaavtalen. Men de må ha en strategi som fører til Paris.

– ExxonMobil har ikke vært interessert i det. De har vært sent ute med å investere i å legge om porteføljen og investere i fornybar teknologi, sier Saltvedt.

Resultatet kan bli at selskapet får problemer med å skaffe seg penger til å lete etter og produsere olje.

– Det kan bli vanskeligere og vanskeligere og dyrere og dyrere tiltrekke seg kapital. I verste fall er det ikke sikkert at de får lån eller folk som er villige til å investere i selskapet hvis de ikke er villige til å legge om strategien, sier hun.

Fikk nytt skremmeskudd

Onsdag 27. januar fikk oljeselskapene, med Exxon Mobil i spissen, et nytt skremmeskudd.

Ratingsselskapet S&P advarte om 13 olje- og gasselskaper om at de kan få nedgradert sin kredittverdighet i løpet av få uker, skriver The Guardian.

S&P viser til konkurransen fra fornybar energi. Om selskapene blir nedgradert, blir det dyrere for dem å låne penger.

Dagens ExxonMobil stammer fra Standard Oil, oljeselskapet som ble grunnlagt av sagnomsuste John D. Rockefeller i 1870.

Det har vært 150 år med suksess. Nå tror Thina Saltvedt det er nye tider.

– Exxon er mer enn 100 år gammelt, og i de neste 100 årene vil Exxon aldri igjen bli sett på som et vekstselskap. Spillet har endret seg, sier Saltvedt til NRK.