Hareide: Dette er et angrep på det åpne samfunnet

Natt til søndag brant bilen til Wara utenfor boligen hans i Oslo. Dette er den fjerde trusselhendelsen ved justisministerens bolig siden desember i fjor.

Senest forrige helg ble det funnet et mistenkelig brev i Waras postkasse, og det har vært to andre forsøk på å ildspåsettelse på bilen hans. I tillegg ble huset og bilen hans tagget ned ved den første hendelsen i desember.

– Dårlige representanter for saken

På sosiale medier tar flere avstand fra de stadige truslene mot Wara.

Tidligere partileder i KrF Knut Arild Hareide omtaler truslene som et angrep på demokratiet.

– Tor Mikkel Wara er en høyt respektert politiker. Han har jobbet over lang tid i næringslivet. Men takket ja da Erna Solberg og Siv Jensen utfordret han til å påta seg et verv for fellesskapet. Det skal han kunne gjøre uten at han og hans nærmeste skal oppleve frykt, skriver Hareide på Facebook.

Varaordfører for Arbeiderpartiet i Oslo Kamzy Gunaratnam uttrykker sympati med Wara og hans familie:

– Jeg vet ikke hvem som har gjort dette, men for noen dårlige representanter de er for saken deres. Man skal ikke måtte oppleve dette i byen vår, skriver Gunaratnam.

Statsminister Erna Solberg sier følgende i en uttalelse nå i morgentimene:

– Denne typen handlinger er en trussel mot vårt åpne og demokratiske samfunn. Politikere skal kunne påta seg verv for fellesskapet uten frykt. Brannstiftelse, hærverk og truslene mot justisminister Tor Mikkel Wara og hans familie er helt uakseptable, sier Solberg til NRK.

Venstreleder og regjeringskollega Trine Skei Grande sier til NTB at dette er et sterkt angrep på ytringsfriheten:

– Det er et sterkt angrep mot styringssystemet vårt og den åpenheten vi har i det norske samfunnet som gjør at vi statsråder kan leve vanlige liv i vanlige hus nært folk, sier hun til NTB.

– Ikke slik vi skal ha det

Stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H) kritiserer det politiske Norge for å ikke ha brydd seg nok om trusselsituasjonen mot landets justisminister.

– Nå er det viktig at flere tar til motmæle og at politiet skjerper inn vaktholdet. Det er ikke slik vi skal ha det i Norge, skriver Tybring-Gjedde.

Waras partifelle Ketil Solvik-Olsen beskriver angrepet som «helt uakseptabelt».

– Huset hans har blitt overvåket av venstreradikale filmskapere. Huset har blitt tagget. Bilen har tidligere blitt forsøkt påtent. Denne gangen virker det som om noen lykkes, skriver Solvik-Olsen.

Stortingsrepresentant Himanshu Gulati (Frp) skriver at han håper politiet snart får tatt de som står bak angrepene mot Wara.

– Den påkjenningen justisminister Wara og hans familie har blitt utsatt for de siste månedene er veldig trist og skremmende for norsk politikk og demokrati, skriver Gulati.