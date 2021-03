Borgarting lagmannsrett skal i løpet av kort tid ta stilling til kravet fra advokat Arvid Sjødin om umiddelbar løslatelse av Viggo Kristiansen.

Statsadvokaten i Oslo motsetter seg dette kravet.

I brevet til lagmannsretten blir det blant annet lagt vekt på at det kun var et knapt flertall i Gjenopptakelseskommisjonen for å gjenåpne saken.

Tre medlemmer var for gjenåpning, to var mot. Det blir også vist til hva den samlede kommisjonen skrev om bevisene i saken.

Den samlede kommisjon hadde en felles oppfatning av at det foreligger en rekke bevis og omstendigheter som kan tale for at dommen mot Kristiansen er riktig Statsadvokaten i Oslo

Forlenget forvaring

Statsadvokaten legger også vekt på at Kristiansen er dømt til forvaring, og at han ikke tidligere har søkt om prøveløslatelse.

I tillegg blir rapporten fra Kriminalomsorgen om forlenget forvaring tillagt vekt.

Konklusjonen i denne rapporten er at det er gjentakelsesfare og at forvaringsdommen bør forlenges med fire år.

I brevet til Borgarting lagmannsrett skriver statsadvokat Johan Øverberg at spørsmålet om forlenget forvaring ikke er ferdig utredet, og at dette i seg selv er en grunn til at Kristiansen ikke bør løslates nå.