I over 30 år har politiet forsøkt å finne ut hvem som skjøt William Nygaard 11. oktober 1993.

Utenfor eget hjem i Oslo ble den daværende forlagssjefen i Aschehoug truffet i ryggen av tre ekspanderende kuler.

Rett før saken ble foreldet i 2018, siktet Kripos to personer for medvirkning til overlagt drapsforsøk og angrep på sentrale samfunnsverdier.

Nå er forholdet henlagt på bevisets stilling, sier statsadvokat Lars Erik Alfheim.

NRK møter ham rett etter at han har orientert Nygaard om henleggelsen.

– Dette har vært en veldig krevende sak. Det har tatt lang tid å jobbe seg gjennom alt materialet.

Attentatet mot William Nygaard Ekspander/minimer faktaboks Forlagssjef William Nygaard ble skutt på gårdsplassen utenfor sitt eget hjem i Oslo 11. oktober 1993.

Han ble truffet av tre grovkalibrede prosjektiler, men overlevde.

Attentatet ble raskt koblet til at Nygaard var ansvarlig for å utgi boka «Sataniske vers» av Salman Rushdie.

Irans åndelige leder ayatollah Khomeini hadde avsagt en dødsdom over forfatteren, hans forleggere og oversettere.

Politiet satte inn store ressurser i etterforskningen.

En norsk-pakistansk mann har vært arrestert i saken, men ble senere løslatt. Han er ikke blant de nåværende siktede.

Saken ble henlagt i 2007, men gjenopptatt i 2009 etter kritikk mot politiets etterforskning.

I 2018 - kort tid før saken ble foreldet - har Kripos siktet to personer for attentatet.

Til nå har det ikke vært kjent hvem disse personene er, men i november 2021 avslørte NRK at den ene er libaneseren Khaled Moussawi.

Samtidlig avslørte NRK at den andre siktede er en iraner som var diplomat ved landets ambassade i Oslo i 1993.

Nygaard: – En stor skuffelse

Alfheim forklarer videre at beviskravet i straffesaker er strengt.

– Når beviskravet er på det nivået som vi nå snakker om, ender vi opp med henleggelse, sier han, og legger til:

– Det er synd vi ikke greier å oppklare denne saken, som har en del å si for ytringsfriheten og våre demokratiske prinsipper.

William Nygaard er tydelig når han snakker om statsadvokatens avgjørelse.

– Dette er en sak som angår oss alle, ikke min person spesielt, og dette er en stor skuffelse. Jeg er ganske rystet, faktisk, sier Nygaard til NRK.

William Nygaard i samtale før avgjørelsen ble kjent, 9. april 2024.

Skal påklage henleggelsen

Nygaard og hans advokat Halvard Helle vil klage henleggelsen til riksadvokaten. Hvis det ikke fører fram, mener han saken må granskes.

Helle mener det er flere spor som politiet kunne jobbet videre med.

– Det er to menn som har vært siktet i denne saken i over fem år. Saken er så alvorlig at de burde bringes til ansvar.

Advokat Halvard Helle.

En av de siktede var tidligere diplomat ved den iranske ambassaden i Oslo. Kripos har ikke gjort noe for å få han i tale.

– Vi må ta de grunnleggende prinsipielle saker, som angår vår samfunnspolitiske eksistens, på stort, stort alvor, sier Nygaard.

Han mener dette er en trist dag for ytringsfriheten i Norge.

– Dette er en dårlig dag for de demokratiske rettighetene vi er avhengige av.

Nygaard-attentatet Salman Rushdies roman «Sataniske vers» blir utgitt. Den blir fort forbudt i flere land. I Norge begynner salget året etter, i 1989.

Irans åndelige leder ayatolla Khomeini holder en tale hvor han ber alle muslimer om å ta livet av Rushdie, hans forleggere og oversettere.

To av Rushdies oversettere ble angrepet. En av dem, italienske Ettore Caprioli, overlevde. Japanske Hitoshi Igarishi ble drept.

Litt etter 08:30 blir Nygaard skutt tre ganger utenfor hjemmet sitt i Dagaliveien i Oslo. Politiet starter etterforskning.

Politiet ransaker hjemmet til libanesiske Khaled Moussawi, som politiet mistenkte i forbindelse med attentatforsøket. Politiet fant ikke grunnlag for å sikte Moussawi.

Politiet tar flyet til Karachi i Pakistan for å avhøre en annen mann de tenkte kunne være innblandet, Ali (24). Han var en av få personer i Norge som eide den type våpen det ble skutt med mot Nygaard.

Ali flyr til Norge. Han blir pågrepet og kjørt til arresten for flere avhør. Han ender med å bli løslatt.

Politiet trapper ned etterforskingen og var ikke "i nærheten av en løsning", ifølge etterforskningslederen. Kripos settes samtidig på saken.

Politiet henlegger saken.

Riksadvokaten ber statsadvokaten om å gå gjennom saken på nytt. Kripos starter ny etterforskning.

Kripos sikter to personer for attentatforsøket. Én av dem er libanesiske Moussawi, den andre en iransk statsborger som har jobbet ved den iranske ambassaden mellom 1989-93.

Saken behandles nå av statsadvokat Lars Erik Alfheim, som skal avgjøre hva som skjer videre. Vis mer

«Sataniske vers»

Drapsforsøket ble raskt koblet opp mot William Nygaards rolle som forlegger.

Som direktør i Aschehoug forlag var han en markant støttespiller for forfatteren Salman Rushdie. Den internasjonalt anerkjente forfatteren ga i 1988 ut boka «Sataniske vers».

Salman Rushdie og William Nygaard snakker sammen på Aschehougs hagefest i 1992.

I februar 1989 avsa Irans åndelige leder, ayatolla Khomeini, en dødsdom over forfatteren og alle som hadde medvirket til å gi ut hans roman.

William Nygaard svarte med å framskynde bokutgivelsen. Fire år seinere ble han skutt utenfor sitt eget hjem i Dagaliveien i Oslo.

Henlagt og gjenåpnet

Etter halvannet år med bred etterforskning, trappet politiet ned sin innsats.

I 2007 ble saken henlagt uten at verken Nygaard eller offentligheten ble informert. To år senere, i 2009, ble saken gjenåpnet på bakgrunn av opplysninger som kom frem i en dokumentar på TV 2.

Etterforskningen ble da flyttet til Kripos. Like før foreldelsesfristen i 2018, siktet Kripos to personer i saken.

Politi og ambulanse utenfor huset til Nygaard 11. oktober 1993.

NRK kunne for tre år siden avsløre at én av de to var en høytstående, tidligere iransk diplomat, som hadde jobbet ved landets ambassade i Oslo.

Den andre var libanesiske Khaled Moussawi, som NRK intervjuet i Libanon i 2021.

I fjor, etter 14 års etterforskning, leverte Kripos sin innstilling til statsadvokaten i Oslo. Nå har han konkludert med henleggelse.

På spørsmål om hva Nygaard føler om resultatet for sin person, ønsker han ikke å svare.

– For denne saken er så mye større enn min person.