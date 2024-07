Riksadvokaten omgjør henleggelsen av straffesaken etter attentatet mot William Nygaard

– Det er vi veldig fornøyd med. Det betyr at det fortsatt er en aktiv etterforskning og det er viktig for at saken skal oppklares, sier Nygaards advokat, Halvard Helle til NRK.

For 31 år siden ble forlegger William Nygaard skutt tre ganger utenfor sitt eget hjem.

Riksadvokaten har nå omgjort Oslo statsadvokatembeters beslutning om å henlegge straffesaken etter attentatet mot William Nygaard, melder advokatfirmaet Schjødt.

Riksadvokaten har også gitt ordre om ytterligere etterforskning, blant annet ved å forsøke gjennomført avhør av de to siktede personene og nye avhør av et helt sentralt vitne i saken.

– Dette er en seier for ytringsfriheten og et skarpt signal om at det ikke skal herske straffrihet for internasjonal statsterrorisme, sier William Nygaard.

Attentatet mot William Nygaard Forlagssjef William Nygaard ble skutt på gårdsplassen utenfor sitt eget hjem i Oslo 11. oktober 1993.

Han ble truffet av tre grovkalibrede prosjektiler, men overlevde.

Attentatet ble raskt koblet til at Nygaard var ansvarlig for å utgi boka «Sataniske vers» av Salman Rushdie.

Irans åndelige leder ayatolla Khomeini hadde avsagt en dødsdom over forfatteren, hans forleggere og oversettere.

Politiet satte inn store ressurser i etterforskningen.

En norsk-pakistansk mann har vært arrestert i saken, men ble senere løslatt. Han er ikke blant de nåværende siktede.

Saken ble henlagt i 2007, men gjenopptatt i 2009 etter kritikk mot politiets etterforskning.

I 2018 – kort tid før saken ble foreldet – siktet Kripos to personer for attentatet.

I november 2021 avslørte NRK at den ene er libaneseren Khaled Moussawi.

Samtidig avslørte NRK at den andre siktede er en iraner som var diplomat ved landets ambassade i Oslo i 1993.

9. april 2024, 31 år etter attentatforsøket, henla statsadvokaten i Oslo saken.

Skutt tre ganger

I over 30 år har politiet forsøkt å finne ut hvem som skjøt William Nygaard 11. oktober 1993.

Utenfor eget hjem i Oslo ble den daværende forlagssjefen i Aschehoug truffet i ryggen av tre ekspanderende kuler.

Rett før saken ble foreldet i 2018, siktet Kripos to personer for medvirkning til overlagt drapsforsøk og angrep på sentrale samfunnsverdier.

Nygaard-attentatet Salman Rushdies roman «Sataniske vers» blir utgitt. Den blir fort forbudt i flere land. I Norge begynner salget året etter, i 1989.

Irans åndelige leder ayatolla Khomeini holder en tale hvor han ber alle muslimer om å ta livet av Rushdie, hans forleggere og oversettere.

To av Rushdies oversettere ble angrepet. En av dem, italienske Ettore Caprioli, overlevde. Japanske Hitoshi Igarishi ble drept.

Litt etter 08:30 blir Nygaard skutt tre ganger utenfor hjemmet sitt i Dagaliveien i Oslo. Politiet starter etterforskning.

Politiet ransaker hjemmet til libanesiske Khaled Moussawi, som de mistenkte i forbindelse med attentatforsøket. Politiet fant ikke grunnlag for å sikte Moussawi.

Politiet tar flyet til Karachi i Pakistan for å avhøre en annen mann de tenkte kunne være innblandet, Ali (24). Han var en av få personer i Norge som eide samme type våpen som ble brukt under attentatet.

Ali flyr til Norge. Han blir pågrepet og kjørt til arresten for flere avhør. Han ender med å bli løslatt.

Politiet trapper ned etterforskingen og var ikke "i nærheten av en løsning", ifølge etterforskningslederen. Kripos settes samtidig på saken.

Politiet henlegger saken.

Riksadvokaten ber statsadvokaten om å gå gjennom saken på nytt. Kripos starter ny etterforskning.

Kripos sikter to personer for attentatforsøket. Én av dem er libanesiske Moussawi, den andre er en iransk statsborger som har jobbet ved den iranske ambassaden mellom 1989-93.

Saken behandles nå av statsadvokat Lars Erik Alfheim, som skal avgjøre hva som skjer videre. Vis mer

Fornøyde

Nygaards advokat sier at omgjøringen av henleggelsen vil bidra til at de to siktede, som ifølge han er i Libanon og Iran skal forsøkes avhørt for første gang.

Nygård selv sier til NRK at det er gledelig at de som ble siktet for fem år siden nå får en videre etterforskning.

– Dette er en klar dokumentasjon på og en forståelse for at denne saken har samfunnspolitiske dimensjoner som går langt utover enkeltpersoner, sier han.

– Og et tegn på at rettsamfunnet i Norge virker, følger han opp.

Nygaard har selv sagt at angrepet for tretti år siden går langt utover seg selv som person.

– Poenget her er jo at det er grunnleggende prinsipper ved at terrorangrep over landegrenser ikke kan aksepteres på noen som helst måte. Og det er jo de sporene som riksadvokaten og rettssamfundet forfølger, sier Nygaard.

Politiet utenfor Nygårds adresse for tretti år siden. Foto: Jon Eeg / NTB scanpix

– Har du troen på at det er mulig å komme til bunns i denne saken nå?

– Det viktigste er at vi gjør forsøkene, det viktigste er at alle spor og skritt tas, og at det ikke etterlates noen tvil, sier Nygård.