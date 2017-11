Statsadvokat ber om tips i koranskolesaker

– Jeg føler foreløpig at vi er såpass i blinde her, at vi ikke kan sette politiet i gang med å lete mer eller mindre i blinde etter barn som kanskje har vært utsatt for slike forhold, sier førstestatsadvokat i Oslo, Jørn S. Maurud, til NRK torsdag.

I en reportasje i NRK onsdag 8. november fortalte norske ungdommer om hvordan de ble utsatt for vold i ved en koranskole i Somalia.

Noen skoler i landet markedsfører seg som «rehabiliteringssentre» for ungdom fra vestlige land.

Dersom noen nærmest bestiller overgrep i utlandet mot barn man selv har sendt dit, oppfatter jeg det som straffbart. Førstestatsadvokat i Oslo, Jørn S. Maurud / NRK

Etter å ha lest fortellingene om bruk av kjettinger og stokkeslag, sa forsker Anja Bredal at foreldrene til disse barna bør etterforskes.

Hun pekte på en mangel på rettspraksis på området, og støttes av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug etter et møte mellom dem i forrige uke.

Nå oppfordrer førstestatsadvokat Maurud folk som vet noe om å si fra til politiet.

– Noen vet hvem nyhetsoppslagene dreier seg om, og da hadde det vært greit om disse satte politiet på sporet. Det hadde fått fortgang på en etterforskning jeg mener det er helt naturlig at politiet igangsetter, sa Maurud til NRK fredag i forrige uke.

– Barn har aldri plikt til å forklare seg mot foreldre

Den norske straffeloven gjelder hovedsakelig bare for handlinger som er gjort i Norge. Men loven kan også, i noen tilfeller, gjelde handlinger gjort av en person som enten bor i Norge, eller er norsk statsborger.

En viktig del av en slik etterforskning vil være avhør med barna om deres opplevelser, ifølge statsadvokat Soknes. Omar fortalte i NRK for to uker siden om hvordan han ble fastbundet ved skolen. Foto: Esther Bjørneboe / NRK

Maurud mener volden beskrevet i NRK-reportasjen, kan være medvirkning til straffbare handlinger.

– Utøvelse av vold slik det er beskrevet i medieoppslaget, er åpenbart straffbare forhold dersom de begås her i Norge, sier han.

– Og dersom man befinner seg her i landet, og nærmest bestiller tilsvarende overgrep i utlandet mot barn man selv har sendt dit, så er det min umiddelbare oppfatning at dette vil rammes av vår straffelov som medvirkning, sier han.

NRK er kjent med at tre norske barn fortsatt oppholdt seg ved den aktuelle koranskolen i Somalia da reportasjen ble publisert 8. november.

Signaleffekt av etterforskning

Statsadvokater kan også på eget initiativ be politiet sette i gang etterforskning. Det vil Maurud i Oslo «foreløpig ikke» gjøre.

Førstestatsadvokat i Trøndelag, Bjørn Kristian Soknes, mener en politietterforskning i slike saker kan ha forebyggende effekt – ved å gi et ”tydelig signal” på at dette ikke er tillatt, til foreldre som går med tanker om å sende ut egne barn. Foto: NRK

Mauruds kollega i Trøndelag, førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes, sier han selv ville beordra etterforskning, om han ble kjent med slike saker i hans område.

NRK er kjent med at flere av dem som sendes til koranskoler er mindreårige.

– Vi har en veldig lav terskel for å etterforske vold mot barn, sier Soknes.

Han mener det ikke er noen forskjell på om barn blir utsatt for vold i utlandet, eller i eget nabolag. Så lenge det kan bevises hva som har skjedd, og om foreldrene visste hva de utsatte barna for.

En viktig del av en slik etterforskning vil være avhør med barna om deres opplevelser, ifølge Soknes

– Men barn vil aldri ha en plikt til å forklare seg i en sak som kan utsette egne foreldre for straff. Straffeloven fritar for forklaringsplikt i slike tilfeller, sier han.