Listhaug innkaller til hastemøte etter NRK-avsløringer

Listhaug sier til NRK at helseminister Bent Høie, kunnskapsminister Henrik Asheim, kulturminister Linda Hofstad Helleland, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og barne- og likestillingsminister Solveig Horne og hun skal møtes i dag.

Også justisdepartementet opplyser til NRK at de sammen med utenriksdepartementet skal være med på hastemøtet torsdag.

– Vi skal se om vi har godt nok regelverk og jobber godt nok for å følge opp saker der barn blir sendt ut av Norge, sier Listhaug.

Ministeren har kalt inn til hastemøtet etter at fire norske ungdommer har fortalt om rystende opplevelser på en koranskole i Somalia.

Omar forteller hvordan han ble hengt opp og slått. Foto: Esther Bjørneboe / NRK

Lenket og slått

Den ene av dem, Noor, forteller at da hun kom til skolen hentet rektoren kjetting, og lenkene ble festet rundt anklene hennes.

– De var tunge og harde. Det gjorde vondt å bevege seg, sier Noor. Hun forteller at hun måtte ha lenkene på seg i flere måneder.

Omar forteller en lignende historie om da han kom til skolen i Bosaso.

– Fire menn kom inn og begynte å gå rundt meg i sirkel. De hadde store balltrær, så lange som fra hoften og ned i bakken. De slo meg. Jeg falt. Jeg besvimte, sier Omar.

Han våkner ikke opp før dagen etterpå. Da er føttene hans lenket sammen, forteller han.

Krever at miljøet tar et oppgjør

– For oss som har barn er det helt uforståelig at foreldre kan finne på å sende ungene sine til slike forhold, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Hun sier at det somaliske miljøet må ta et oppgjør med dette og at man forteller de som man kjenner til som ønsker å sende barna sine av gårde, at det er uakseptabelt.

Hvis noen i miljøet kjenner til at noen vil sende barna sine på slike skoler, bør meldingen være klar:

– Få dem hjem igjen. De er norske statsborgere. De har rettigheter i Norge. De skal leve frie liv her på lik linje med annen norsk ungdom, er meldingen fra Listhaug.

Ministeren viser også til at det som skjer er et utslag av dårlig integrering

– Vi hører at noen er blitt sendt fordi de er blitt for norske. Det er altså ikke et problem at man blir godt integrert, tvert imot er det vi ønsker, sier Listhaug.

Hjulpet hjem ti i år

Norge har integreringsrådgivere på fire ambassader rundt omkring i verden. De jobber blant annet med å hjelpe unge som tar kontakt med å komme tilbake til Norge.

– I Nairobi, som også dekker Somalia, har de hatt 45 saker hittil i år. De har klart å hjelpe ti tilbake til Norge, sier Listhaug.

Selv om noen blir hjulpet tilbake, mener ministeren at det viktigste er å stoppe ungdommene før de reiser ut av Norge.

– Derfor vil jeg oppfordre alle som er redd for å bli sendt ut av Norge under tvang eller blir utsatt for forhold som er uforenlige med norske verdier til å ringe Røde Kors' hjelpeorganisasjon eller ta kontakt med andre myndigheter, sier hun.

Listhaug sier at allerede i dag kan både straffeloven og barneloven ramme de som sender noen ut til mishandling på skoler, men at hun nå vil se nærmere på lovverket.