Klimaorganisasjoner vant mot staten: – Klimaet har vunnet en knusende seier

Statssekretær Astrid Bergmål i Energidepartementet understreker at staten er uenig i dommen og at man nå vurderer en anke.

– Vi har fått en omfattende dom og vi er uenig i den. Vi mener at staten har gjort denne saksbehandlingen på riktig måte. Så må vi sette oss ned og gå grundig gjennom den og se om det er naturlig å anke den eller ikke, sier hun i Dagsnytt 18.

Hun vil ikke uten videre gå med på at dommen innebærer full stans ved oljefeltene.

– Så vidt jeg har lest av dommen, så er den ganske tydelig på at Breidablikk, som er det eneste feltet der det er aktivitet nå, kan fortsette med sin aktivitet innenfor den tillatelsen som er gitt. Det er det vi forholder oss til nå, forteller statssekretæren.

Søksmålet fra miljøorganisasjonene var en videreføring av det første klimasøksmålet som gikk tre runder for retten fra 2017 til 2020.

Organisasjonene tapte saken i Høyesterett. Staten ble frikjent på alle punkter.

Men i Høyesterettsdommen ble det slått fast at staten må vurdere de globale konsekvensene for klimaet før de godkjenner nye oljeprosjekter.

Statssekretær Astrid Bergmål i Energidepartementet. Foto: Virke

– Det er ikke valgfritt for staten

Det hadde staten ikke gjort for de tre oljefeltene, ifølge dommen.

Ifølge dommen har staten brutt såkalte utredningskrav ved godkjenning av olje- og gassfeltene Tyrving, Breidablikk og Yggdrasil i Nordsjøen.

– Vi er utrolig glade og lettet over at tingretten har avsagt en så god og grundig dom som gir oss rett på alle punkter. På at disse tre oljefeltene er ulovlig godkjent og det mener vi må bety at produksjonen må stanses umiddelbart, sier leder i Greenpeace, Frode Pleym, til NRK.

Han mener staten nå tar lett på viktige rettsstatsprinsipper.

– Det er ikke valgfritt for staten om de skal gjennomføre tiltak. De skal gjøre det.

– Vi forventer uansett at staten forholder seg til at vi har vunnet kravet om midlertidig forføyning. Det betyr at produksjon og utbygging må stanses umiddelbart, kommenterer han.

Leder i Greenpeace, Frode Pleym, var gjest i Dagsnytt 18 torsdag. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Det var i juni at Greenpeace og Natur og Ungdom gikk sammen og saksøkte oljedepartementet. De mener staten brøt loven da de ga tillatelser til å utvinne tre konkrete oljeprosjekter.

Saken gikk for Oslo tingrett i desember. Nå har altså tingretten gitt dem rett på alle punkter.



– Dette betyr at vi lever i en rettsstat. I dette søksmålet har vi en høyesterettsdom i ryggen. Og det er helt rett at staten taper når energidepartementet ikke fulgte høyesterettsdommen. Denne dommen viser at energidepartementets tolkning av høyesterettsdommen var feil og at klimaet har vunnet en knusende seier mot staten i tingretten, sier Pleym.

Natur og Ungdom- leder Gytis Blazeviciu var tydelig rørt da organisasjonene holdt en pressekonferanse om seieren kl 19.

– Det er en glede å stå her i dag med Oslo tingrett sin dom i hendene, fortalte han.

– Viktig klimaseier

Staten dømmes til å betale en erstatning og sakskostnader for 3.260.000 kroner til Natur og Ungdom og Greenpeace.

– Dere forventer vel at staten anker dette?

– Det får være Statens vurdering, svarer Greenpeace-lederen.

Pressetalsperson Gisle Ledel Johannessen i Equinor vil foreløpig ikke kommentere dommen.

– Vi er ikke selv part i rettssaken og har ikke fått satt oss inn i dommen ennå. Vi vil forholde oss til norske myndigheter og oppfølgingen av saken videre, sier han i en kommentar til NRK.

Så mye olje, gass og utslipp står feltene for Ekspander/minimer faktaboks Breidablikk Et rent oljefelt i Nordsjøen, som ble satt i produksjon i oktober 2023. Utvinnbare reserver er estimert til i overkant av 30 millioner standard kubikkmeter olje. Bruttoutslipp fra feltet er på rundt 87 millioner tonn CO2. Forventet produksjonsperiode er på 20 år frem til rundt 2044. Tyrving Et rent oljefelt i Nordsjøen. Feltet regnes fortsatt som under utbygging. Produksjonsstart er forventet i første kvartal i 2025. Utvinnbare reserver er beregnet til rundt 4,1 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Bruttoutslipp er beregnet til 11,3 millioner tonn CO2. Forventet produksjonstid er på 15 år frem til 2040. Yggdrasil Omfatter feltene Hugin, Munin og Fulla i Nordsjøen. Disse tre feltene består av olje, gass og NGL. Forventet produksjonsstart er i 2027. Utvinnbare reserver er beregnet til rundt 140 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Totale bruttoutslipp er beregnet til 365 millioner tonn CO2. Forventet produksjonstid er på 25 år frem til 2052. Kilde: Dommen i klimasøksmålet

MDG: – Historisk jubeldag

WWF gratulerer nå Greenpeace og Natur og Ungdom og Norge med det de omtaler som en «kjempeviktig» seier:

– Vi vil gratulere Greenpeace og Natur og Ungdom med en stor og viktig klimaseier i dag. Regjeringen og stortingsflertallet har år etter år ført en oljepolitikk som overhodet ikke henger sammen med klimamålene, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

De politiske reaksjonene har ikke latt vente på seg.

Stortingsrepresentant for SV, Lars Haltbrekken, sier at SV kommer til å be om en full redegjørelse fra regjeringen om alle utbyggingstillatelser som er gitt i forbindelse med oljeskattepakken.

– Tiden hvor regjeringen kan fortsette sin klimafiendtlige oljeaktivitet er forbi. Nå kan ikke regjeringen lenger drive tut og kjør i oljepolitikken, uten å ta hensyn til klimaet.

Partileder i MDG, Arild Hermstad. Foto: Terje Pedersen / NTB

Miljøpartiet De Grønne omtaler dommen som «en historisk jubeldag».

– Hurra for Greenpeace og Natur og Ungdom som med dette har bevist at norsk oljepolitikk er ulovlig, sier partileder Arild Hermstad i MDG.

Sofie Marhaug, energi- og miljøpolitisk talsperson for Rødt, mener det er gledelig at miljøorganisasjonene har vunnet frem.

– Dommen viser at oljebransjen ikke kan få alt de peker på. Disse feltene vil både føre til økte utslipp og ta mye strøm fra land, som gir økt strømpris.

Ola Elvestuen i Venstre sier dette om miljøorganisasjonenes klimaseier i tingretten i dag:

– Når tingretten så tydelig fastslår at regjeringen ikke har fulgt grunnloven før de ga tillatelse til å utvinne nye funn, må det få konsekvenser.

– Når tingretten sier at det ikke er gitt en gyldig tillatelse må det være selvsagt at aktiviteten på Breidablikk nå stanses og at Yggdrasil og Tyrving ikke får sette i gang, sier Elvestuen.