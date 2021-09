Sp-nestor kritisk til Vedums statsministerstrategi

I kveld møter Vedum statsminister Erna Solberg (H) og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre (Ap) til statsministerdueller under NRKs direktesending fra Trondheim.

– Jeg tror de aller fleste velgere i dette landet ser på dette valget som at det er to statsministerkandidater, det er Arbeiderpartiets leder og den nåværende statsministeren, sier Reiten til NRK.

– Jeg tror erklæringen av ham (Vedum, red.anm.) tillegges altfor stor vekt. Men vi ser jo det nå at noe stort sjakktrekk var det ikke, konstaterer han.

Bakteppet før kveldens duell er nemlig at Senterpartiet har falt som en stein på meningsmålingene. Siden januar i år er oppslutningen barbert med 6–8 prosentpoeng, ifølge nettstedet Poll of polls' beregninger.

– Betyr ikke så mye

Eivind Reiten er kjent som Hydros sjef i årene 2001 til 2009, men har også en fortid som Senterparti-politiker. Han hadde to statsrådsposter på 1980-tallet og følger nå valgkampen tett fra sidelinjen.

Vedum ble utpekt til statsministerkandidat på Sps landsmøte i vår. Da hadde partiet over flere år flydd høyt på meningsmålingene, men allerede begynt å falle litt tilbake fra toppnivåene sist vinter.

Reiten minner om at ting så annerledes ut i vår.

– Tenk dere hvilke spørsmål han skulle svart på dersom de, med over 20 prosent oppslutning og hvor de luktet på andreplassen, ikke skulle ha sin egen partileder som en potensiell kandidat til å lede landet. Det ville også vært vanskelig, sier han.

STATSMINISTERKANDIDAT: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum møter Erna Solberg og Jonas Gahr Støre til duell i Trondheim i kveld. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Reitens analyse av duellen på rødgrønn side er imidlertid klar:

– Det er helt utenkelig i dag å se for seg at Ap styrer sammen med Sp uten at det er Ap som har statsministeren. Det var i utgangspunktet helt urealistisk at dette skulle bli noe av.

Han viser til at Vedums kandidatur ble en realitet som følge av at landsmøtet ble holdt på et tidspunkt hvor stemningen var god og oppslutningen stor.

– Jeg tror Vedum ville vært like glad uten dette. Han har jo hele tiden demonstrert at akkurat dette statsminister-skiltet, det er ikke det han vifter mest med.

Gleder seg til duell

Vedum selv insisterer før kveldens duell på at han er utfordreren i feltet.

– Det er bra at det er noen utfordrere i norsk politikk, sier han til NRK.

– Men var det lurt å lansere deg som statsministerkandidat?

– Vi i Senterpartiet har vært tydelig lenge på at vi ønsker å bytte ut Frp og Høyre, få inn en regjering med Sp og Ap. Så har vi valgt meg som statsministerkandidat, nettopp fordi vi ønsker et skifte, en ny retning.

– Føler du deg komfortabel i rollen som statsministerkandidat?

– Jeg gleder meg til å møte Erna Solberg og Jonas Gahr Støre til debatt om hvordan vi skal utvikle hele Norge. Det er det valgkampen dreier seg om.

– Reiten mener det ikke var et sjakktrekk å velge deg som statsministerkandidat?

– Nå har landsmøtet hatt sin prosess. Vi har vedtatt at vi ønsker å bytte ut dagens regjering.

Meningsmåling august 2021 for Nasjonal Endring sammenlignet med juni 2021 Graf med oppslutning per parti R R: 4,9 % (endring: +0,7 +0,7 4,9 % SV SV: 6,9 % (endring: −0,9 −0,9 6,9 % AP AP: 25,5 % (endring: +1,4 +1,4 25,5 % SP SP: 16,2 % (endring: −1,5 −1,5 16,2 % MDG MDG: 4,3 % (endring: +0,6 +0,6 4,3 % KRF KRF: 3,1 % (endring: −0,5 −0,5 3,1 % V V: 3,3 % (endring: +0,6 +0,6 3,3 % H H: 21,1 % (endring: −1,9 −1,9 21,1 % FRP FRP: 10,9 % (endring: +0,7 +0,7 10,9 % Andre partier: 3,9 % Utført av Norstat 28 juli.–11. august ― 11 400 svar Les mer om NRKs meningsmålinger

Kritiske røster internt

På landsmøtet ble Vedums statsministerkandidatur lagt til en maktuttalelse om hva slags regjering Sp ønsker seg hvis det skulle bli et nytt flertall.

En rekke fylkeslag og lokallag stilte seg gjennom landsmøtet bak Vedums kandidatur. Men før beslutningen ble klar, var det flere stemmer internt som var skeptiske til forslaget.

– Jeg vil advare mot det. Det vil dreie fokuset vekk fra sakene og over på person, sa partiveteranen Per Olaf Lundteigen fra Buskerud til Nationen.

Også Sp-nestleder Anne Beathe Tvinnereim ga uttrykk for bekymring.

– Jeg skulle ønske at vi ikke var nødt til å ta den diskusjonen nå, for jeg syns det er feil fokus, og jeg syns det er prematurt. Men jeg erkjenner at vi må forholde oss til det, sa hun til NTB fredag, dagen før kandidaturet ble klart.

– Får mer kritisk lys

Førsteamanuensis Jørgen Bølstad ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo sier det er vanskelig å måle effekten av Vedums statsministerkandidatur.

– Men vi har i hvert fall sett at Sp har gått ganske kraftig tilbake i etterkant, selv om de kanskje håpet å gå fram, sier han til NRK.

– Etter at han ble utpekt til statsministerkandidat, blir han også invitert til flere debatter, som i kveld. Da får han også et mer kritisk lys på seg og partiet. Det har kanskje vært vanskeligere å beholde den populariteten han hadde, nå som han er litt mer i rampelyset.

KRITISK LYS: Førsteamanuensis Jørgen Bølstad ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo sier det er vanskelig å måle effekten av Vedums statsministerkandidatur. Foto: Eivind Molde / NRK

Eivind Reiten tror Sps fall på målingene skyldes at partiets kjernesaker har kommet i bakgrunnen i valgkampen. Regionreform, politireform og distriktspolitikk har blitt fortrengt av klima på toppen av dagsordenen, mener han.

– Derfor har de nå kommet ned på det nivået som antakelig er et mer riktig, men fortsatt et høyt nivå, sier Reiten.

– Hvor dramatisk er fallet på meningsmålingene?

– Jeg syns ikke det er dramatisk på annen måte enn at det selvsagt er en stor skuffelse for de som arbeider i partiet fra dag til dag. Jeg var aktiv i Sp da vi var glad om vi så 6- og 7-tallet, og nå snakker vi gjerne om en oppslutning på det dobbelte av det.