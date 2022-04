Søviknes endrer lobbyavtale etter refs for dobbeltrolle

– For å ikke ha det fokuset på lobbyisme, som overskygger det politiske budskapet, har jeg blitt enig med Eide Fjordbruk om å justere avtalen fremover, sier han til NRK.

– Er det Listhaug som har bedt deg endre avtalen?

– Eget initiativ, sier han, og fortsetter:

– Nå skal det dreie seg om det jeg jobber mest med, nemlig forretningsutvikling og teknologi, og ikke direkte påvirkning politisk påvirkning.

Opposisjonen har i lang tid reagert kraftig på Søviknes' dobbeltrolle.

– Dette handler om dømmekraften til Listhaug. Hun er partileder, og det er hun som må markere at Frps politikk ikke er til salgs, sier Aps næringspolitiker Per Vidar Kjølmoen til NRK.

Sakens kjerne er avdekket gjennom en serie artikler i Klassekampen: Søviknes var konsulent for oppdrettsselskapet Eide Fjordbruk, samtidig som han drøftet lakseskatt med partifeller på Stortinget.

Lørdag skal Frps landsmøte ta stilling til resolusjonen, som tar til orde for å skrote en endring i formuesskatten for oppdrettsnæringen.

KRITIKK: Terje Søviknes endrer nå avtalen med opprettsselskap for å unngå mer støy. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

– Noe helt nytt

Kjølmoen mener det er kritikkverdig at Terje Søviknes har operert med to hatter i saken.

– I Norge har vi hatt sterke tradisjoner for å holde en armlengdes avstand mellom sterke pengeinteresser og demokratiet, sier han.

– Det som skjer i Frp, er noe helt nytt i Norge og et svært alvorlig brudd med våre stolte tradisjoner, sier han.

KRITISK: Aps næringspolitiker Per Vidar Kjølmoen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Han etterlyser også de borgerlige partiene i debatten.

– Andre partier på borgerlig side må også slutte å være så musestille i saken. Synes de virkelig det er greit at et potensielt samarbeidsparti rører sammen demokrati og pengemakt på en slik måte?

Venstres Alfred Bjørlo nøyer seg med å si at Frp selv må svare for hvordan Søviknes har «sjonglert hatter» i saken. Han ber partiet si ja til et lobbyregister, som Venstre vil ha.

– Generelt trenger vi mye mer åpenhet om lobbyisme på Stortinget, sier Bjørlo til NRK.

Forsvarer Søviknes

Frp-leder Sylvi Listhaug ble konfrontert med Søviknes' dobbeltrolle i Politisk kvarter på NRK fredag.

– Er Frps politikk til salgs?

– Nei, og jeg kan forsikre deg om at uavhengig av Terje Søviknes' standpunkt, mener faktisk Frp at det er feil å gjøre disse endringene i formuesskatten.

– Men er det greit at han er lobbyist og politiker samtidig?

– Han har vært helt åpen om at han har et engasjement i denne saken, sier Listhaug.

STØTTE: Frp-leder Sylvi Listhaug stiller seg bak nestlederen sin. Foto: Javad Parsa / NTB

– Var saken om Søviknes og laksen kjent før Klassekampen skrev om det?

– Vi har vært informert om at han jobbet med denne saken.

– Er det kun krav til åpenhet internt om slike dobbeltroller, skal ikke velgerne få vite det?

– For oss er det viktig internt at når man deltar i den type behandling, så er det en forutsetning om at man være åpen om det.

Titalls millioner

Fra nyttår ble formuesskatten på fiskebåter, merder og industrilokaler kuttet fra 55 til 50 prosent, noe som ga en lettelse for næringen.

Men samtidig skal nå oppdrettstillatelser gitt før 1998 ilegges formuesskatt. Dessuten har de rødgrønne sørget for at den generelle formuesskatten skjerpes, og skattesatsen på utbytte økes.

Dette har provosert Frp. Partiet har foreslått i Stortinget å droppe endringene. Og i dag sluttet landsmøtet opp om en resolusjon om saken.

– Mange små og mellomstore oppdrettere får dermed økt skatt med flere titalls millioner per år, heter det i teksten.

Dette kan rive beina under lokalt eierskap i havbruksnæringen, frykter Frp.

– Frp ber derfor om at man nå trekker i nødbremsen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, heter det.

Det reviderte budsjettet legges fram 12. mai.

Søviknes: – Helt ok

Tidligere statsråd og mangeårig nestleder Terje Søviknes viser til at han etablerte et konsulentfirma da Frp gikk ut av regjering i 2020.

– Ingen har vært i tvil om at jeg har jobbet for Eide Fjordbruk, som er et lite familieeid oppdrettsselskap på Vestlandet, sier han til NRK.

Søviknes sier han ikke har gjort annet enn å bruke sin fagkunnskap og erfaringer og gitt gode innspill til stortingsgruppen og Vestland Frp.

– Jeg mener dette er helt ok, så lenge man er åpen om at man har den bakgrunnen.

Søviknes avviser at han vil ha noe personlig å vinne hvis den nye lakseskatten skulle bli skrotet.

– Overhodet ikke.

– Har du skrevet resolusjonen til landsmøtet?

– Nei. Jeg har vært med på å gi faktainnspill på det, i Vestland Frp. Så har Frp allerede, uavhengig av den resolusjonen som ligger på dette landsmøtet, fremmet et representantforslag på Stortinget tidligere i år.

– Var du med i den prosessen?

– Jeg var inne i tidlig fase og sa at dette er en viktig sak for denne næringen. Og det er en god sak for Frp

– Hva har du å si til Ap og SV, som reagerer på dette?

– Senk skuldrene, slapp av. Det har vært åpenhet fra dag én. Det hadde vært noe annet hvis det var en avtale om en suksesshonorar hvis man klarer å få ditt eget eller andre partier til å fremme ulike forslag og holdt det skjult.