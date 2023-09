Solberg ber ektemannen lage aksjeoversikt

– Jeg kommer til å be Sindre lage en oversikt over hans aksjehandel i tiden jeg var statsminister, og om at han offentliggjør den når den er klar, sier Høyre-lederen i en e-post til NRK.

Etter sommerens habilitetsskandaler er det også blitt satt flomlys på Finnes' kjøp og salg av aksjer mens Solberg var statsminister.

– At Sindre har eid aksjer, har vært kjent i alle år, og det har også politikeres ektefeller anledning til å gjøre. Det jeg har vært opptatt av, er at jeg må vite nok om hvilke selskaper Sindre eier aksjer i, til å kunne vurdere min habilitet eller be om ytterligere informasjon i tvilstilfeller, understreker Solberg.

Store selskaper

At Finnes eide aksjer, var kjent allerede i 2013. Men langt flere detaljer omkring hans kjøp og salg av aksjer i flere store børsnoterte selskaper ble kjent i høst.

Blant de rundt 20 selskapene Finnes eide eller handlet aksjer i, var laksegiganten Mowi og våpen- og teknologiselskapet Kongsberg Gruppen, kunne økonominettstedet E24 avsløre.

Onsdag skrev økonominettstedet at Finnes handlet aksjer minst 22 ganger i Solbergs fire siste måneder som statsminister. E24 ba om å få utlevert hele listen over aksjehandler, men fikk det ikke.

Men nå vil altså Solberg be ektemannen lage en slik liste.

– Som jeg også tidligere har svart NRK, bad jeg i 2013 Sindre ha et møte og videre dialog med embetsverket på Statsministerens kontor om disse problemstillingene. Det hadde han, sier Solberg, og fortsetter:

– Så har Sindre sagt både til meg og til dere i pressen at han, etter beste evne, har forsøkt å følge de rådene han fikk. I løpet av mine åtte år som statsminister vurderte jeg meg inhabil i flere ulike saker, men ikke som følge av min ektemanns aksjer, sier Solberg videre.

Solberg: – Har aldri delt innsideinformasjon med Sindre

– Klokt

Saksordfører i Stortingets kontrollkomite, Grunde Almeland fra Venstre, sier dette om saken:

– Det er klokt av Sindre Finnes å være åpen om disse aksjedisposisjonene. Det er klart at dette kan ha betydning for om Erna Solberg var habil gjennom sin statsministerperiode. Det er i alles interesse at det er åpenhet dette, sier han til NRK.

Almeland krevde i dag i DN åpenhet omkring Finnes' kjøp og salg av aksjer.

– Det er dessuten bra at Erna Solberg ber ham gjøre dette, for det er Erna Solberg, og ikke ektemannen, som må svare for Stortinget i saken, sier han.

Det blir en omfattende prosess om habilitet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i høst.

– Venstre mener vi i framtiden må ha klarere regler og større åpent i disse spørsmålene. Det betyr at det må være prosedyrer i departementene for å nedtegne hvilke aksjer en ektefelle har, sier Almeland.

Seher Aydar sitter i komiteen for Rødt.

– Det er nødvendig at Solberg og Finnes bidrar til å belyse saken overfor offentligheten Jeg forventer at Erna Solberg avklarer om hun har vurdert seg inhabil i noen av disse sakene i kontrollhøringen, sier hun til NRK.

– Dette understreker at både ministre og deres ektefeller ikke bør drive med aktiv aksjehandel. Det er derfor Rødt har bedt om forbud.

Tidligere i dag ble det kjent at Venstre og Frp i kontrollkomiteen nå krever full åpenhet omkring Finnes' aksjehandler mens Erna Solberg var statsminister i årene 2013–2021, da kona var statsminister.

Kjennskapet offentligheten har til Finnes' aksjetransaksjoner, stammer i dag fra aksjonærregisteret og noen store handler han gjorde i 2021.

Frp-nestleder Hans Andreas Limi sa tidligere i dag til DN at Finnes' handler vil kunne bli belyst i en kontrollhøring.

– Den åpenheten som er nødvendig her, kan komiteen etterlyse og få i kontrollhøringen.

Sindre Finnes kjøpte og solgte flere aksjer i Solbergs regjeringstid. Han har tidligere sagt til E24 at han etter en avtale med Solberg hadde en diskusjon med Statsministerens kontor om aksjehandelen og orienterte om hvilke aksjer han hadde.

Avviste innsideinformasjon

Erna Solberg lot seg intervjue om Finnes' kjøp og salg av aksjer under et valgbesøk i Trøndelag for vel en uke siden.

Da understreket Solberg bestemt at hun ikke på noe tidspunkt har delt innsideinformasjon med ektemannen.

– Jeg har aldri delt innsideinformasjon med Sindre. Han har heller ikke agert på noe innsideinformasjon rundt dette. Det er relativt få kjøp som ble gjort i denne perioden, sier Solberg til NRK.

Hun viste videre til at Finnes begrenset sin aktivitet i aksjemarkedet betydelig da hun ble statsminister.

– Hvor ofte gikk du ut av regjeringens saker som følge av inhabilitet utløst av din ektemanns aksjer?

– Ingen. Det var ingen av de sakene som etter vårt skjønn var en slik situasjon, sa Solberg, og understreker:

– Jeg har deltatt på alle relevante møter som statsminister.