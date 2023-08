Laksegiganten Mowi og våpen- og teknologiselskapet Kongsberg Gruppen var blant de rundt 20 selskapene Finnes eide eller handlet aksjer i.

Han var aktiv i kjøp og salg samtidig som hans ektefelle Erna Solberg var statsminister, skriver E24.

– De få kjøp og salg som ble gjort i denne perioden forsøkte jeg å gjøre i henhold til håndboken for politisk ledelse, sier Finnes til avisen.

NRK har vært i kontakt med Finnes, som sier han ikke ønsker å kommentere saken nå.

Rødt: – En sak for kontrollkomiteen

Solberg tiltrådte som statsminister i 2013. I 2014 eide Finnes aksjer i 14 selskaper. I 2015 eide han aksjer i 13 selskaper og i 2016 i 16 selskaper.

I 2018 kjøpte Finnes flere aksjer i Hydro.

Også saksordfører i kontroll- og konstitusjonskomiteen Grunde Almeland sier til NRK at det er naturlig at aksjekjøpene til Sindre Finnes blir en del av høringen om habilitet.

Det var allerede bestemt at Erna Solberg skulle forklare seg for komiteen under høringen i november.

Seher Aydar, stortingsrepresentant for Rødt og medlem av kontrollkomiteen på Stortinget, skriver i en e-post til NRK at dette også vil bli en sak for dem.

Seher Aydar (R), medlem av kontrollkomiteen på Stortinget. Foto: Olav Juven / NRK

– Bunken over saker på kontrollkomiteens bord blir nå større. Vi må komme til bunns i spørsmålene om habilitet og aksjehandel, også i denne saken, sier hun.

Hun nevner samtidig habilitetssakene til Anniken Huitfeldt (Ap), Ola Borten Moe (Sp) og Solveig Horne (FRP).

– Summen av alle sakene forsterker behovet for å gjenreise tilliten, og da må Stortinget ta styringa, sier Aydar.

– Vi må komme til bunns i spørsmålene om habilitet og aksjehandel, også i denne saken, legger hun til.

Hans Andreas Limi, nestleder i Frp, skriver i en SMS til NRK at det virker å ha vært full åpenhet fra Finnes om aksjehandelen.

– Jeg har ikke studert detaljene om aksjekjøpene, men basert på saken til E24, synes det å ha vært full åpenhet rundt dette.

1. nestleder i Frp, Hans Andreas Limi. Foto: Lise Åserud / NTB

«Betydelig» redusert aktivitet

Finnes forteller til E24 at han hadde samtaler med daværende regjeringsråd Nina Frisak om aksjene han eide da Solberg ble statsminister i 2013.

– Deretter solgte jeg aksjer i flere selskap, og orienterte kontoret om hvilke aksjer jeg beholdt.

Han forklarer til avisen at han reduserte sin aktivitet i aksjemarkedet «betydelig» i tiden Solberg var statsminister.

I 2014 skrev NRK en sak om at Finnes ikke ville dele informasjon om hvor han eide aksjer.

– Det finnes ikke noe regelverk for at jeg skal oppgi den informasjonen, sa Finnes i 2014.

NRK visste da at Finnes blant annet hadde investert i Norsk Hydro. Der eide han aksjer til en verdi av litt over 60.000 kroner.

Daværende statsminister Erna Solberg og ektemann Sindre Finnes på vei ut fra valglokalet under kommunevalget i 2019. Foto: Leif Rune Løland

Solgte aksjer etter medieoppslag

I ettertid ble reglene endret og det ble mulig å søke innsyn i skatteetatens registre.

I 2017 skrev Dagbladet en sak om Finnes' aksjeinvesteringer. Det samme året endte han med å selge flere av aksjene sine i teknologiselskapet Q-Free ASA.

Aksjene var da verdt litt over 600.000 kroner.

– Jeg solgte meg ut i flere omganger i 2017. Det var etter en totalvurdering, et av elementene var omtalen av saken, bekreftet Finnes til Dagbladet da.

Han solgte seg også ut av flere andre selskaper og satt til slutt igjen med aksjer i syv selskaper.

Svarer ikke på innside-spørsmål

Finnes foretok kjøp og salg av aksjer gjennom hele perioden Solberg satt som statsminister.

Under hennes regjering var reglene slik at det var opp til Solberg selv om hun ville informere Statsministerens kontor om Finnes sine aksjekjøp- og salg, skriver avisa.

– De få – sammenlignet med tiden før og etter hun var statsminister – kjøp og salg som ble gjort i denne perioden forsøkte jeg å gjøre i henhold til håndboken for politisk ledelse, sier Finnes.

Han besvarer ikke avisens spørsmål om Solberg noen gang delte innsideinformasjon rundt selskapene han eide i.

Opplysningene kommer dagen etter at det ble kjent at ektemannen til Anniken Huitfeldt har gjennomført rundt 100 aksjetransaksjoner i rundt 40 selskaper etter at hun ble utnevnt til utenriksminister.