Vraket RU-leder foreslår nye ungdomslag i Rødt

– Det har vært en negativ utvikling over tid. Jeg tror helgens utspill nok var siste dråpen, sier Liv Müller Smith-Sivertsen til NRK.

Hun har bestemt seg for å melde seg ut av Rød Ungdom, slik hennes forgjenger som RU-leder, Alberte Bekkhus, gjorde i går. Og de to er slett ikke alene, ifølge Smith-Sivertsen.

– Siden landsmøtet er jeg blitt kontaktet av medlemmer i Rød Ungdom som ønsker å melde seg ut. Men de ønsker å være aktive i Rødt, fordi de har tro på prosjektet. Rødt må være klare til å ta imot disse ungdommene, sier hun.

Konfliktene i Rød Ungdom har pågått en stund og toppet seg på landsmøtet i april, da valgkomiteens innstilling til ny ledelse ble kastet helt om på. Liv Møller Smith-Sivertsen og rundt 20 andre delegater endte med å toge ut av landsmøtet.

NRK har vært i kontakt med leder Amrit Kaur i Rød Ungdom. Hun ønsker ikke å la seg intervjue om saken søndag kveld.

Kaur har fått mye motvind gjennom helgen etter å ha publisert en TikTok-video hvor hun kalte Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg for terrorister.

Etter kritikk fra Rødt-lederen og flere andre beklaget hun uttalelsen og slettet videoen.

Leder Amrit Kaur i Rød Ungdom ønsker ikke å la seg intervjue av NRK søndag. Kaur har trukket tilbake påstanden om at blant andre statsministeren er terrorist. Foto: Håvard Hagen / NRK

Nytt parti?

Smith-Sivertsen sier det er mange ulike måter å kanalisere ungdommenes engasjement på, men understreker at noen avgjørelse ennå ikke er tatt.

– Noe vi har sett på, er om det er mulig å opprette ungdomslag i Rødt, sier Smith-Sivertsen.

– Hvis ikke, så handler det om å få disse ungdommene inn i lokallagene. Men da må man også sikre at lokallagene har aktivitet som er egnet for ungdom. De vil jo være mer ute i gatene og sette sitt preg på politikken. Og liker kanskje ikke like godt å sitte på de lange møtene, fortsetter hun.

– Kan det være et alternativ å etablere et nytt ungdomsparti?

– Det vet jeg at noen ønsker, men dette er ikke noe man skal haste inn i. Det er noe man må tenke nøye over.

– Hva synes du om utviklingen i Rød Ungdom?

– Jeg syns jo den er veldig trist. Det har jo vært en negativ utvikling over tid, som det er flere som må stå til ansvar for. Men sånn som det er nå, det er veldig leit.

– Men Rød Ungdom hadde nylig landsmøte og valgte en ny ledelse og en ny retning. Er dette et «takk for sist» fra en leder som endte med å bli vraket?

– Nei, min tid i Rød Ungdom er forbi, og det går helt fint. Så ønsker jeg de lykke til med arbeidet framover.

– Bekymringsfullt

Rødts fungerende partisekretær Stine Westrum sier til NRK at det er viktig for partiet å finne rom for ungdommene som nå melder seg ut av RU.

– Det er bekymringsfullt at ungdom melder seg ut, men bra at de fortsatt har et politisk prosjekt som de ønsker å ta del i, sier hun.

– Målet vårt er at ungdom skal få utløp for sitt politiske engasjement og forhåpentlig innenfor våre rekker, men hvordan det skal skje har vi ikke noe mer svar på enn at det skal skje innenfor strukturen av våre lokal- og fylkeslag, fortsetter Westrum.

To tredeler av de stemmeberettigede på landsmøtet til Rød Ungdom stemte fram Amrit Kaur som ny leder. Lørdag beklaget hun og trakk tilbake beskrivelsen av Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre som «terrorister».

– Det er mange som kjente at begeret rant over med helgens utsagn. Men det handler også om hvor vidt Rød Ungdom og Rødt skal være et snevert prosjekt for dem som har lest hele biblioteket til Marx eller om det skal være en massebevegelse som favner alle – fra gutter på yrkesfag til jenter på studiespesialisering, sier Smith-Sivertsen og fortsetter:

– Jeg ønsker et parti om ungdomsbevegelse for folk som ikke har vokst opp med å diskutere politikk rundt middagsbordet.