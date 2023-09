Solberg: – Har aldri delt innsideinformasjon med Sindre

I går ble det nytt søkelys på at Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes kjøpte og solgte aksjer mens Solberg var statsminister.

Allerede i 2014 skrev NRK om at Finnes ikke ville dele informasjon om hvor han eide aksjer. I går kunne økonominettstedet E24 fortelle langt flere detaljer om Finnes' aktivitet.

– Jeg har aldri delt innsideinformasjon med Sindre. Han har heller ikke agert på noe innsideinformasjon rundt dette. Det er relativt få kjøp som ble gjort i denne perioden, sier Solberg til NRK.

– Vi har visst hvilke selskaper han eide i og gjort vurderinger basert på det i forhold til min habilitet. Jeg var inhabil i ett av selskapene, det som min søster jobbet i – Mowi – jeg har derfor aldri deltatt i saker knyttet til det.

– Hva synes du om at din ektemann aktivt handlet aksjer mens du var statsminister?

– Det er en kjent sak at han eide aksjer og hadde noen kjøp, men han begrenset betydelig aktiviteten sin i aksjemarkedet da jeg ble statsminister, etter samtaler med Statsministerens kontor og veiledningen derfra om hvilke regler som gjaldt for dette, sier Solberg.

– Hvor ofte gikk du ut av regjeringens saker som følge av inhabilitet utløst av din ektemanns aksjer?

– Ingen. Det var ingen av de sakene som etter vårt skjønn var en slik situasjon, sier Solberg, og understreker:

– Jeg har deltatt på alle relevante møter som statsminister.

Hydro-aksjer

Både ved tiltredelse i 2013 og senere orienterte Finnes embetsverket på Statsministerens kontor om hvilke aksjer han eide. Det var en kjent sak hvor aksjene var, ifølge Erna Solberg.

– Jeg og Statsministerens kontor visste hvilke selskaper Sindre hadde eierskap i, det var en del av samtalen som var på et tidlig tidspunkt. Den hadde vi fordi jeg skulle vurdere om vi kunne komme i situasjoner hvor jeg var inhabil.

– Fikk du hjelp av embetsverket, eller tok du beslutningen selv?

– Embetsverket var informert om hvilke aksjer Sindre satt med for å hjelpe meg i en vurdering om det var spørsmål som kunne utløse habilitet.

Laksegiganten Mowi og våpen- og teknologiselskapet Kongsberg Gruppen var blant de rundt 20 selskapene Solbergs ektemann eide eller handlet aksjer i.

– De få kjøp og salg som ble gjort i denne perioden forsøkte jeg å gjøre i henhold til håndboken for politisk ledelse, sa Finnes til E24 i går.

Finnes ønsket i går ikke å kommentere saken overfor NRK.

Da han senere ved et tilfelle var i tvil om han kunne gjøre et konkret kjøp, spurte han dem om råd, opplyser Solbergs rådgiver og pressesjef i Høyre, Cato Husabø Fossen, til E24.

Solberg tiltrådte som statsminister i 2013. I 2014 eide Finnes aksjer i 14 selskaper. I 2015 eide han aksjer i 13 selskaper og i 2016 i 16 selskaper. I 2018 kjøpte Finnes flere aksjer i Hydro.

– Naturlig å holde seg unna

Finnes har fortalt til E24 at han hadde samtaler med daværende regjeringsråd Nina Frisak om aksjene han eide da Solberg ble statsminister i 2013.

– Deretter solgte jeg aksjer i flere selskap og orienterte kontoret om hvilke aksjer jeg beholdt.

NRK visste da at Finnes blant annet hadde investert i Norsk Hydro. Der eide han aksjer til en verdi av litt over 60.000 kroner.

– Erna Solberg, i 2014 ville ikke Sindre Finnes fortelle hvordan eide aksjer. Sett i ettertid, burde han vært åpen om hvor de var investert?

– Det har jeg faktisk ingen kommentar til, for jeg husker ikke hva som var bakgrunnen i 2014.

– Hvis du blir statsminister igjen, vil du tillate at din ektemann handler med aksjer?

– Vi må se på innstramningene som er gjort nå, og jeg vil synes det er naturlig at man holder seg unna. Men noen ganger er det unntak, og det har det også vært for statsråder i vår periode, sier Solberg.

– Men utgangspunktet vårt har vært for statsråder at det skal være frys eller nedsalg. Sindre solgte ned ganske mye da jeg ble statsminister. Og listen over hvilke selskaper han eide i, hadde vi.

Bred gransking

Opplysningene om Finnes' kjøp og salg av aksjer kom dagen etter at det ble kjent at ektemannen til Anniken Huitfeldt har gjennomført rundt 100 aksjetransaksjoner i rundt 40 selskaper etter at hun ble utnevnt til utenriksminister.

Tidligere i sommer gikk Ola Borten Moe av som nestleder i Senterpartiet og minister for forskning og høyere utdanning etter avsløringer om problematisk aksjehandel mens han var statsråd.

Kontrollkomiteen på Stortinget skal i høst ha en bred gjennomgang av alle habilitetssakene som har dominert nyhetsbildet i sommer.

Da vil både sakene som berører dagens regjering og forrige regjering bli bredt belyst. Dermed vil også Sindre Finnes' aksjekjøp trolig bli et tema.

– Summen av alle sakene forsterker behovet for å gjenreise tilliten, og da må Stortinget ta styringa, sa Rødts Seher Aydar til NRK i går.