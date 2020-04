Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

En gruppe forskere ved universitetet i Oxford sier nå at en koronavaksine kan være klar allerede i høst.

Vaksineprofessor Sarah Gilbert sier til den engelske avisen The Times at forsøkene på mennesker skal starte opp om to uker. Tidshorisonten til forskergruppen er at vaksinen skal være klar i løpet av september.

– Jeg er 80 prosent sikker på at vaksinen vil virke, sier Gilbert, men legger til at hun ikke kan gi noen garantier.

Britiske myndigheter har signalisert at de vil være villige til å betale for produksjonen av millioner av vaksinedoser dersom resultatet er lovende, skriver NTB.

FHI er skeptiske

Folkehelseinstituttet (FHI) er skeptiske til at vaksinen kan være på plass allerede til høsten

SKEPTISK: Overlege ved DHI Are Stuwitz Berg. Foto: Folkehelseinstituttet

– En vaksinekandidat kan nok være klar i september, men en vaksine til allmenn bruk i september høres i overkant optimistisk ut, sier overlege Are Stuwitz Berg i FHI til NRK.

Han peker på at vaksinekandidater først må testes ut i stor skala i utbruddsområder, og det må måles opp mot folk som ikke får vaksine for å kunne se hvem som kommer best ut av det.

– Dernest må man kunne skalere opp og produsere vaksiner i milliontall. Å lage slike vaksinefabrikker tar tid, understreker Berg.

– Forbi smittetoppen

Det offisielle tallet for ofre for koronapandemien passerte 100.000 personer langfredag. Syv av de 10 landene som er hardest rammet av ligger ifølge Verdens helseorganisasjon i Europa.

Men samtidig som viruset herjer på kontinentet, har et forsiktig håp begynt å spre seg blant flere statsledere og eksperter.

Norge, Danmark og flere andre europeiske land har varslet at de vil begynne å lette på restriksjonene.

– Det er viktige og håpefulle eksempler, sier Dr. Peter Drobac til CNN.

Drobac er ekspert på global helse ved Saïd Business School ved universitetet i Oxford

Ifølge Drobac har de europeiske landene som nå slipper opp har flere fellesnevnere – de var tidlig ute med strenge smittevernstiltak og har fått i gang et effektivt system for smittetesting.

– De hadde disse tingene på plass og som er resultat av dette, er de allerede forbi smittetoppen, mener Drobac.

Testkapasiteten i Norge har vært begrenset, men helsedirektoratet sa til NRK tidligere denne uken at de håper å kunne teste 100.000 personer i uka innen månedsskiftet.

Slik gjenåpnes Europa

Norge, Danmark, Tsjekkia, Østerrike og Tyskland har varslet en gradvis og forsiktig gjenåpning i løpet av de neste ukene.

Drobac sier at landene vil kunne lære mye om de gradvise gjenåpningsprosessene, og at det vil gi dem mulighet til å spore ny smitte.

– Det er slik alle land kommer til å måtte gjøre det, sier han.

Norge

HYTTEFORBUD: Dette bildet er fra Eggedalsfjellene i Sigdal kommune i Viken langfredag. Etter påsken fjernes hytteforbudet. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Den norske regjeringen har besluttet å «langsomt og varsomt» lette på koronatiltakene etter påske. Barnehager og skoler åpnes. Det mye omtalte hytteforbudet blir løftet. Blant annet vil frisører og fysioterapeuter snart kunne gjenoppta virksomheten sin med må følge nye smittevernsstandarder.

Tyskland

OPTIMISTISK: Statsminister Angela Merkel sa tidligere denne uken at det grunn til «forsiktig optimisme», men advarte også mot å tro at faren var over. Foto: Pool New / Reuters

Ifølge CNN uttalte Tysklands statsminister Angela Merkel på torsdag at det var grunn til «forsiktig optimisme» etter at smittetallene i landet så ut til å ha flatet ut.

Landet gjennomfører nå 100.000 smittetester daglig. Ifølge CNN har landet har nå lagt tentative planer om å lette på koronarestriksjonene, men foreløpig har de ikke satt noen konkrete datoer.

Danmark

FØRSTE FASE: Statsministeren Mette Frederiksen sa at gjenåpningen er avhengig av at folk fulgte instruksene om å holde avstand. – Dette forutsetter at tallene er stabile og at vår oppførsel er ansvarlig, sa statsministeren. Foto: Ritzau Scanpix / Reuters

Danmarks statsminister Mette Frederiksen har kalt en tiltaket en forsiktig og gradvis gjenåpning med betingelser. Tallene i Danmark peker i riktig retning, men ting kan snu, advarer hun.

Selv om Danmark letter noen restriksjoner, er det fortsatt forsamlingsforbud for grupper på mer enn 10 personer og forbudet mot store folkeansamlinger gjelder ut august. Grensene er fortsatt stengt, og det samme er kirker, biblioteker og foreninger, skriver NTB.

Den danske regjeringen vil vurdere om kafeer, barer, restauranter, frisører og massører skal kunne åpne i «neste fase».

Tsjekkia

MASKERTE: Gatemusikanter i Praha har på seg masker. Tsjekkere har blitt pålagt å dekke ansiktet sitt når de beveget seg utendørs. Foto: David W Cerny / Reuters

Landet innførte reiserestriksjoner, gjorde det ulovlig å samles i store grupper og stengte ned ikke-essensielle da det ble innført unntakstilstand i landet den 12. mars. Tsjekkere ble også pålagt å dekke ansiktet sitt når de beveget seg utendørs.

Denne uken ble det lettet på restriksjonene, blant annet ved at en rekke butikker og tjenester i landet fikk åpne dørene. Mosjonister kan nå trene utendørs uten å dekke til ansiktet. Fra 14. april kan reisende få dispensasjon til å reise utenfor landegrensene.

Østerrike

ÅPNER LITT: – Målet vårt må være å bli kvitt sykdommen steg for steg, sier landets statsminister Sebastian Kurz. Foto: Helmut Foringer / AP